El 5 de junio, Helena Estrada sufrió un robo en su vivienda ubicada en la Urbanización Santa Catalina, en La Victoria. Aunque la pérdida monetaria fue significativa, lo que más ha afectado a Helena y su familia es la desaparición de su perrita Annie, quien salió por la puerta abierta que dejaron los delincuentes.

En declaraciones a RPP, Estrada describió cómo un ladrón, vestido de negro, estacionó su auto y abrió la reja de la casa. En ese momento, Annie escapó en dirección a la avenida Arriola. Desde entonces, la familia de Helena ha estado en una búsqueda incansable para encontrar a su querida mascota.

Helena ha solicitado a la Municipalidad de La Victoria el acceso a las cámaras de seguridad para determinar la dirección exacta que tomó Annie. Sin embargo, hasta ahora, sus peticiones no han sido atendidas adecuadamente.

“No tengo más cámaras, no me proporcionan más cámaras (...) sigo pidiendo acceso a cámaras, pero no me las dan. La Municipalidad, aparentemente, ni la junta vecinal me ayudan en eso, no sé qué puerta tocar”, expresó Helena con desesperación.

A la falta de colaboración se ha añadido una capa de frustración y angustia. Helena y su familia hacen un llamado a las autoridades y a la comunidad para que les ayuden a obtener las imágenes de las cámaras de seguridad que podrían ser cruciales para encontrar a Annie.





Annie perrita perdida en La Victoria. (Composición)

Características

Annie es una perrita de tres años. Es de color blanco y canela; y en la espalda tiene un tono gris. Es un cruce de razas, y es pequeña.

La familia está muy preocupada. Si usted ha visto a la perrita no tarde en comunicarse al 981491963 y 998308343.





