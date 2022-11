Harry Styles está en Lima y hoy, martes 29 de noviembre, se presentará en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial “Love on Tour”. Decenas de fans se amanecieron en los exteriores del recinto para poder ver al cantante británico, por quien han esperado dos años pues se tenía programado que se presentara en octubre de 2020, pero debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19) se aplazó su show.

En las imágenes difundidas por Latina, se observa una larga cola a lo largo de la cuadra 3 de la Av. Petit Thouars de jóvenes. Algunas están acompañadas de sus madres, otras están con su grupo de amigos y amigas. Muchos han llevado cartones para sentarse en la vereda y poder descansar antes del concierto, mientras que otros han alquilado sillas para mayor comodidad.

“Estoy super emocionada, voy a ver a uno de mis artistas favoritos. Creo que va a ser una experiencia inolvidable. Ayer estuve en el hotel (donde se hospeda), estabamos esperando que salga, pero lamentablemente no se pudo. (Si lo viera) le diría que sus canciones me transmiten mucho cariño, mucho amor y siento que de alguna forma te salva la vida”, indicó una fan.

Otra fanática, que estaba acompañada de su amiga, comentó que ambas se despertaron a las 3:30 a.m. para poder arreglarse antes de venir a hacer su cola para el concierto de Harry Styles. “La mayoría se está vistiendo como él en algún evento especial. Si lo viera le diría que lo amo con todo mi corazón”.

En otro momento, el citado medio reveló que no solo seguidoras del ex One Direction que viven en Lima están en los exteriores del estadio Nacional. “Estoy faltando (a clases) desde la semana pasada porque no soy de Lima. Yo vivo en Madre de Dios”, contó una joven.

“Estamos haciendo cola desde ayer entre las 8 p.m. a 9 p.m. Soy directioner desde que tengo ocho años. Actualmente tengo 19 años. Me ha salvado de muchas cosas, siempre me ha hecho sentir que estoy acompañada, que nos entiende”, precisó otra fan.

