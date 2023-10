“Yo tomé conocimiento de este corte el día lunes —25 de septiembre— por la mañana. De igual forma el directorio —de Sedapal— tampoco tuvo conocimiento de esta información”. De esta forma inició su exposición, el lunes 2 de octubre, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República.

La ministra enfatizó que Sedapal es un ente autónomo, que no le reporta las decisiones a nivel gerencial o de directorio, porque no corresponde. “Lamentablemente, en este caso, se trataba de un tema sensible y sí se debió hacer”, expresó. Afirmó, asimismo, que los miembros del directorio tampoco sabían que este tema se iba a lanzar.

“Hubo un problema de comunicación, pero estamos subsanando esto. Quisiera asegurar que estamos trabajando en ello y vamos todos los días a seguir comunicando algún plan de visitas, también Sunass va a hacer visitas, yo mismo voy a hacer visitas inopinadas durante esos cuatro días para asegurar que el plan de contingencia de Sedapal cumpla lo comprometido”, indicó.

De otro lado, Óscar Díaz Alegre, representante de la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Lima Centro, hizo una inspección en las instalaciones de la planta de La Atarjea de Sedapal. A su salida, mostró su preocupación por lo encontrado. “Conversé con los representantes de Sedapal y les hice entender la preocupación de la Fiscalía. Me informaron que tienen un plan de contingencia, los escuché, pero aún les falta. Me indicaron que tienen 95 cisternas, que yo las considero insuficientes”, dijo.

Sobre el tema, Jorge Gómez, presidente del directorio de Sedapal, afirmó que tienen cien camiones cisterna, los que no están en La Atarjea. “Podrán ver todos estos camiones el día que se realice esta operación”, aseveró.

José Luis Patiño, director de Usuarios de la Sunass, explica la obra que hará Sedapal, los procesos que se le han iniciado a la empresa por no informar bien a los usuarios y la línea 1899, que recibirá las quejas por el corte de agua.

¿Qué trabajos hará Sedapal que necesita suspender el servicio de agua en 22 distritos desde el 6 de octubre?

Lo que se va a hacer, como parte de un trabajo que ha durado dos años, es la instalación de una nueva línea matriz, mucho más amplia que la actual, que va a permitir dotar de agua a la población por más horas, con un horizonte de hasta 25 años. Es el empalme de esta tubería de dos kilómetros más o menos.

¿Cuáles son los procesos sancionadores que ha empezado a entablar Sunass por esta falta de información de Sedapal?

Son dos procesos. Uno, por no informar adecuadamente al regulador; otro, por no informar adecuadamente a la población.

¿Esto implica alguna multa?

En el transcurso del proceso se verá. Están las fases de respuesta, de medidas correctivas que, en este proceso, se evalúa. Y ahí vienen los descargos de Sedapal. Es un proceso que toma su tiempo, porque también hay que esperar que esto transcurra, porque la empresa puede decir que va a restablecer el servicio en tantas horas, pero no lo hace. Todo esto forma parte del expediente que se le ha iniciado.

A pocos días para el 6 de octubre, ¿qué es lo que está faltando?

Básicamente, como un fin fiscalizado, la ruta de los camiones destinados a los sectores que tienen mayor vulnerabilidad; es decir, a los hospitales, a los centros de atención de salud, a las compañías de bomberos, a los comedores populares. Esa es la información que, para nosotros, es vital. Necesitamos tener esa información para poder contrastarla con lo que ocurre en la realidad.

¿Cuál es el canal de comunicación para que los usuarios puedan hacer llegar sus quejas a la Sunass?

Hemos implementado esta semana una nueva línea corta, de fácil recordación. Es la 1899. Allí los usuarios podrán reportar los problemas que tengan, por ejemplo, si su sector está afectado y no tiene un punto de abastecimiento cercano.

El presidente del directorio de Sedapal, Jorge Gómez Reátegui, se reunió ayer con 16 alcaldes de los 22 distritos que se verán afectados con el corte del servicio de agua.

Para hoy, el funcionario tiene programada la visita del alto mando de los bomberos.

