La Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima y la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) clausuraron en el Mercado Central cinco locales donde vendían productos tóxicos y sin registro sanitario.

En un operativo realizado en el marco de la llegada de los festejos por Halloween, las autoridades clausuraron los locales ubicados en los jirones Huallaga 685; Andahuaylas 580, 598, 598 A; y Paruro 608.

Entre los productos fiscalizados resaltan las máscaras elaboradas de plástico o látex, las cuales estarían fabricadas con sustancias de plomo, mercurio, cadmio o cromo, que pueden ocasionar en el comprador nauseas, dolores de cabeza e incluso asfixia.

Además, los productos decomisados no se encontraban con la rotulación respectiva impuesta por la Digesa.

Los locales fueron clausurados por 15 días y sancionados hasta con multas de 2 UIT por expender productos tóxicos y de peligro para la salud, informó la Municipalidad de Lima en un comunicado.

John Ortiz, subgerente de Fiscalización, indicó que se realizan estas inspecciones sorpresa para prevenir que las personas adquieran productos de dudosa procedencia.

“La labor preventiva de la municipal es cuidar la salud de los compradores por la fecha de Halloween, deben revisar si estos productos tienen registro sanitario, fecha de vencimiento, así como percibir si emana olores fuertes de algunas de las máscaras que se ofrecen en el mercado”, señaló.

“Si se trata de golosinas, estas no deben ser de colores muy llamativos ni brillantes, dado que podrían contener colorantes no autorizados. Además el producto no debe desprender olores fuertes ni ser punzo cortantes”, agregó el funcionario.