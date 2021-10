Pese a que el Ministerio del Interior prohibió todo tipo de reuniones para este fin de semana, con motivo del Día de la Canción Criolla y Halloween, debido a la pandemia, un devoto de San Judas Tadeo acudió esta mañana al convento de San Francisco, en el Centro de Lima, para bendecir un traje del santo y anunció que este 31 de octubre realizaría una fiesta patronal para conmemorarlo.

“El día 31 voy a hacerle (a San Judas Tadeo) una fiesta patronal en mi casa de Villa El Salvador... es para un grupo de personas que son mínimas y contaditas, y con todos los protocolos de bioseguridad”, declaró el hombre a América Noticias.

La razón de la festividad sería para conmemorar el día central de San Judas Tadeo, que se realiza los 28 de octubre de cada año. “Hoy es un día muy especial, es un santo muy milagroso. Mi mamita estaba desahuciada en UCI y San Judas Tadeo la levantó”, comentó.

Decenas de personas acudieron desde tempranas horas de la mañana al convento de San Francisco, para formar cola en los exteriores y acudir con ofrendas - a fin de bendecirlas - en homenaje a San Judas Tadeo, quien fue discípulo de Jesús de Nazaret.

Prohibiciones para este 31 de octubre

El Ministerio del Interior (Mininter) advirtió, a través de la Dirección General de Gobierno Interior, que las fiestas anunciadas para el 31 de octubre no han sido autorizadas debido a la pandemia.

En esa línea, enfatizó que no están permitidos los desfiles, carnavales, fiestas patronales, fiestas costumbristas y actividades civiles, así como cualquier forma de reunión, evento social, político, cultural y otros, que implique la concentración de personas.

Alex Constantino, director de Autorizaciones Especiales y Garantías del Mininter, informó a Canal N que los restaurantes, los bares y las discotecas -que cuentan con licencia de funcionamiento otorgadas por las municipalidades-, sí podrán atender al público y realizar eventos cumpliendo con el aforo permitido para el nivel de alerta sanitario moderado (en el que se encuentra todo el país).

¿Se podrá realizar reuniones familiares?

El director de Autorizaciones Especiales y Garantías remarcó que los eventos masivos están prohibidos debido al contexto de la pandemia del COVID-19. No obstante, aclaró que las reuniones familiares prohibidas son cuando miembros de ese núcleo familiar o vecinos toma la vía pública para organizar un evento que genera la aglomeración de varias personas.

“Las reuniones masivas no está permitidas, no hemos autorizado ello. Las reuniones familiares sí pueden hacer una actividad porque están dentro del domicilio. Lo que no queremos que no se desnaturalice y por ejemplo sucede en algunos casos que hacen los eventos en toda la cuadra y eso esta prohibido. Hay personas que viven en un determinado hogar o condominio, no alcanzan el aforo, toman la calle, instalan toldos y hacen una fiesta. Eso está prohibido”, aclaró.

Fiesta infantil en Palacio

El último miércoles 27, Palacio de Gobierno fue escenario de una fiesta infantil con motivo del cumpleaños de la hija del presidente Pedro Castillo. El evento se realizó en medio de las restricciones que ha tomado el Ministerio del Interior (Mininter) ante la proximidad de las fechas en que se celebra Halloween y el Día de la Canción Criolla, debido a la pandemia del COVID-19.

Este diario pudo registrar en la tarde de ayer que varios menores de edad, acompañados por sus padres o persona adulta a cargo, llegaban a Palacio de Gobierno para participar de la actividad. También se apreció la llegada de un camión que formaba parte de una empresa dedicada a eventos infantiles.

