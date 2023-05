La Policía Nacional del Perú (PNP) encontró el sábado en el Hospital Cayetano Heredia a Renzo Walde Ventura, un joven universitario de 19 años, tras haber sido reportado como desaparecido el último 2 de mayo.

La Depincri Barranco-Chorrillos siguió el rastro del joven desde la última vez que fue visto, en un centro comercial en Chorrillos. Revisaron las cámaras de videovigilancia y sus movimientos bancarios, en los que observaron un retiro de 500 soles en Miraflores el día de su desaparición.

Finalmente, lograron dar con su paradero en la sala de emergencia del Hospital Cayetano Heredia, donde Renzo ingresó por un cuadro de intoxicación.

BAJO RENDIMIENTO EN LOS ESTUDIOS

El estudiante declaró ante la PNP que huyó de casa por problemas familiares y por su bajo rendimiento en la universidad. Contó que deambuló primero por Miraflores y que hizo algunas compras en un centro comercial. Luego, se alojó en hostales de San Martín de Porres hasta que, después de unos días, se sintió mareado. Por ello, se dirigió rápido al centro de salud en el señalado distrito.

“Los médicos me estabilizaron desde anoche (…). Cuando salí el primer día (tenía) problemas en casa con mis papás, personales y de estudio. De ahí, se complicó mucho y no pude controlarlo (…). No he peleado con nadie, solo ha sido estrés y ansiedad nada más. Ha sido por los estudios, bajo rendimiento”, precisó para El Popular.

Después de su declaración, Walter Ventura aclaró que, luego de que fue estabilizado, se comunicó con sus padres porque la situación ya era insostenible. Afirmó, además, que no fue dañado en ningún momento por alguna persona. La madre del joven se pronunció después para indicar que su hijo se encontraba estable y dio gracias a los medios de comunicación por el apoyo brindado.

El centro de estudios del estudiante también se pronunció mediante un comunicado en redes sociales. “Estimada comunidad: queremos informarles que Renzo Walde, estudiante de EE. GG. CC., ha aparecido y ya se encuentra con su familia (…) Agradecemos a todos la solidaridad y el apoyo brindado en la difusión de su búsqueda”, precisó la Facultad de Estudios Generales Ciencias de la Pontificia Universidad Católica del Perú.





