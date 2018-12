Habilitan dos nuevos locales para que venezolanos tramiten el Permiso Temporal de Permanencia

Desde hoy, los ciudadanos venezolanos podrán realizar el trámite del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en Lima Norte y Lima Sur . Ello luego de que Migraciones habilitara dos nuevos locales en dichos sectores.

La oficina de Lima Norte se ubica en la avenida Gerardo Unger 1565, cerca del paradero El Milagro de El Metropolitano , en el distrito de San Martín de Porres .

En tanto, la de Lima Sur se encuentra en la avenida Los Héroes 1093, cerca del hospital María Auxiliadora , en San Juan de Miraflores .

El horario de atención en Lima Norte será de lunes a viernes desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., mientras que en Lima Sur desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Los sábados la atención será desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. en ambos locales.

La superintendencia recordó que solo podrán solicitar el PTP los ciudadanos venezolanos que hayan ingresado al Perú hasta el 31 de octubre de este año. Ellos tienen plazo hasta el último día de diciembre para realizar dicho trámite.

La entidad exhortó a los migrantes que prevén quedarse más tiempo en territorio peruano no esperar hasta el último momento para efectuar el trámite, de lo contrario solo podrán permanecer en el país bajo calidad de turista por un tiempo limitado.

Para acceder al PTP, los extranjeros deberán sacar una cita en línea en www.migraciones.gob.pe, previo pago del derecho de trámite de S/41.90 en el Banco de la Nación.

Para reservar y acudir a la cita no es indispensable contar con la Ficha de Canje Interpol , la cual puede presentarse posteriormente, al concluir la tramitación.

Las personas cuyo trámite esté en curso, pueden descargar en la página web de Migraciones el Acta de Permiso Extraordinario de Trabajo, documento que los habilita para trabajar formalmente por un periodo de 60 días.