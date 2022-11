El grupo español, Love of Lesbian , está preparado para remecer el Centro de Convenciones de Barranco el 1 de diciembre como broche de oro para el cierre de su gira en América, tras un extenso tour internacional en distintas ciudades de Estados Unidos, Argentina y México, que dejaron complacidos a todos sus fanáticos en cada una de sus espectaculares presentaciones.

Reconocidos por encabezar importantes festivales en el mundo, Love of lesbian es considerada como la mejor banda de indie rock de España. Con más de 770 mil oyentes mensuales en Spotify, la banda sigue sumando fans con sus letras cargadas de realidad, amor, confusión y esperanza, haciendo partícipe de sus temas a más de uno. El grupo ha confesado que, durante sus viajes en Latinoamérica, toman los colores, acentos y sonidos como inspiración en sus nuevas composiciones.

La primera vez que llegaron a nuestro país quedaron sorprendidos e incrédulos, no era posible que en Lima se agotaran entradas para el show de este grupo de amigos, que unidos por la música, salió de su lejana Barcelona para cumplir sus sueños. Es así como recuerdan con cariño el recibimiento de los fans, quienes no dudaron en regalarles una botella de nuestra bebida bandera, el pisco. “Darnos cuenta de que había tanta gente esperando las canciones de Love of Lesbian, nos emocionó muchísimo”, indicaron.

Conformada por Santi Balmes, Julián Saldarriaga, Ricky Falkner, Oriol Bonet y Dani Ferrer, ‘Love of Lesbian’ llega a nuestro país para presentar lo mejor de su repertorio con clásicos temas como: “Allí donde solíamos gritar”, “La niña imantada” y “Belice”, además de su más reciente producción discográfica “Viaje épico hacia la nada”.

Las entradas para su esperado show en Perú el 1 de diciembre en el Centro de Convenciones Barranco, ya están a la venta en la web de Joinnus.

