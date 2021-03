Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, sostuvo que la situación respecto al paro de transportistas de carga “se está saliendo de las manos”, debido a que a la fecha se está produciendo actos violentos en diversas puntos de la carretera del país, debido a que el Gobierno no brinda respuestas concretas.

En entrevista a Canal N, el representante del gremio de transporte terrestre, señaló que su grupo apoya la protesta del gremio de vehículos de carga, pero exhortó a que dejen transitar a las unidades que trasladen material de salud, oxígeno o personas que en su estado de salud necesiten acudir a un hospital. Ojeda también opinó que existen “infiltrados” en la protesta.

“Estamos invocando a nuestros colegas y amigos camioneros que todo vehículo de necesidad médica, insumos, oxigeno y enfermos, no tengan ningún problema en transitar en la red nacional. Sin embargo, la situación se está saliendo de las manos. Han incendiado un bus ayer, han quemado unos peajes porque lamentablemente la política de gobierno no da respuestas concretas, y esto provoca filtraciones políticas que no compartimos”, remarcó.

Al ser consultado sobre lo mencionado por el presidente Francisco Sagasti cuando dijo que el precio del petróleo no lo fija el Perú arbitrariamente, sino se rige internacionalmente y este ha subido, por lo que el que se importa es ahora más caro y con la devaluación se encarece más, respondió que el jefe de Estado debe estar “mejor asesorado” en materia económica.

“Al parecer el presidente está mal asesorado o no tiene conocimiento de la última década del transporte interprovincial y de carga donde ya se ha gozado de la devolución del impuesto selectivo al consumo del año 2004 y 2009. Nosotros estamos pidiendo que la devolución del 2019 sea efectiva y al 100% porque las barreras que nos han establecido son de imposible incumplimiento”, indicó.

“Cuando sube el combustible, sube todo. Pregunto al señor Sagasti, lo primeros afectados es la canasta básica familiar. El señor Sagasti debería mejorar su asesoría en economía y transporte”, añadió.

