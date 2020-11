Verónica Morales denunció desde el hospital nacional Arzobispo Loayza que su hijo de 23 años fue herido con un perdigón y no podría volver a caminar. La señora indicó que según médicos, el objeto contundente se encuentra en la médula del joven quien participó en la Gran Marcha Nacional contra el gobierno del presidente encargado Manuel Merino.

“Él estuvo en una marcha pacífica. No es un delincuente, él trabaja apoyando a mi padr. Estoy indignada”, expresó la señora a América Noticias.

Según Mendoza, el médico que atiende a su hijo le envió un mensaje a su Whatsapp indicándole que el perdigón había atravesado su médula y no podría volver a caminar, para lo cual pide ayuda.

“No puede caminar, no siente las piernas. Le duele toda la espalda y el cuerpo. He escuchado el audio en que el médico me dice que el perdigón está dentro de la médula. Me ha dicho que no podría volver a caminar”, acotó.

“Dios es grande, él no ha hecho nada malo, no es justo esta situación”, agregó.

