El candidato a la alcaldía por Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, aseguró que solicitará 32 millones de soles en la querella que interpondrá a la periodista Laura Grados, quien hizo pública una denuncia en su contra de parte de su propio hijo, quien ratificó horas después la denuncia en el programa ‘Al Estilo Juliana’.

Al ser consultado en una entrevista sobre si iba a continuar con la querella contra la periodista de Nativa, el candidato de Juntos por el Perú reafirmó su posición: “Sí, sin duda. No he tenido tiempo porque he estado yendo a todos los medios a demostrar que no soy un monstruo ni nada parecido. Sí estamos preparando el que nos vamos a reunir con un abogado particular especialista en el tema”, indicó en una entrevista con el portal Lima Gris.

Además, aseguró que el dinero de indemnización que reciba, será dirigido a las ollas comunes de la capital: “Deseo pedir la misma dignidad que Urresti, si Urresti pide por su honor 32 millones, yo no voy a ser menos, pero sí hay un compromiso: lo que yo reciba de indemnización va a ir a las ollas comunes de la Municipalidad de Lima”.

Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de la Municipalidad de Lima, señaló que denunciará a la periodista Laura Grados y pedirá una indemnización de 32 millones. Prometió que ese dinero irá a las ollas comunes. @somosnativa @AlegriaVarona @Lauletras @DigitalTVGO @FuegotvP pic.twitter.com/wWkY1nVcW3 — Revista Lima Gris (@Limagris) September 23, 2022

Su hijo ratifica denuncia

El hijo del candidato a la Alcaldía de Lima por Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría , se ratificó en la denuncia que presentó contra su padre en la comisaría de Orrantia, San Isidro, por violencia física, psicológica y sexual.

En un video difundido en ATV, el denunciante remarcó que la denuncia la puso por su propia voluntad y sin ninguna influencia de por medio. También enfatizó que todo lo que dice en el documento “es verdad”.

“Me gustaría aclarar una serie de temas. El primero es la denuncia contra mi padre hace ya más de un año en la comisaría de Orrantia, en San Isidro, en Lima, y que ya ha sido difundida por los medios peruanos”, expresó.