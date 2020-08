El gobierno publicó hoy un decreto legislativo que otorga 90 días para que los ciudadanos que posean armas de fuego, municiones, granadas y explosiones entreguen voluntariamente estos artefactos a la Policía sin recibir sanción.

Mediante el Decreto Legislativo 1227, el gobierno publicó en el diario oficial El Peruano las medidas que se adoptarán para facilitar la entrega de armas. Como indican, se guardará el anonimato de la persona que entregue los objetos.

La entrega de estas armas podrá ser realizada en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), comisarías u otras dependencias policiales. También podrán ser dejadas las armas que cuenten con el número de serie erradicado o ilegible.

Como explica el decreto, por seguridad las granadas de mano y explosivos serán destruidos por la UDEX, mientras que la Sucamec dispondrá el destino final de las armas de fuego y municiones.

NOTA ORIGINALEn medio de atentados, extorsiones y asaltos con granadas, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, anunció este jueves que el Gobierno establecerá una amnistía de 90 días para la entrega de artefactos explosivos y armas que no estén debidamente registradas.

El funcionario remarcó que se emitirá un decreto legislativo sobre el tema y se hará la campaña publicitaria respectiva, a fin de que quienes tengan estos objetos en su poder los entreguen a las comisarías.

En diálogo con RPP, José Luis Pérez Guadalupe recordó que a los agentes de la Policía Nacional se les entregaba granadas durante la lucha contra el terrorismo.

"Cuando salían a zonas de emergencia o cuando viajaban en un ómnibus llevaban su granada y, al no usarla, se los llevaban a su casa", expresó.

"Muchos generales (de la Policía) me han dicho que tienen granadas en su casa. Nunca los entregaron porque no les pedían el precinto de seguridad (en caso se tenía que activar) y, claro, bien guardado no implica un peligro latente", agregó.

José Luis Pérez Guadalupe refirió que cuando la Policía allanó una vivienda en Breña, donde encontró cuatro cajas de granadas, constató que estas ya no eran fruto de la época del terrorismo, por lo que se inició una investigación.