Una comisión multisectorial , del más alto nivel, se encargará de analizar y dar alternativas para combatir el crimen organizado , que tanta zozobra causa entre la población y que es uno de los responsables de la inseguridad que se vive en nuestro país.

Este grupo de trabajo – que se instalará el 13 de agosto – será presidido por el sector Interior y estará conformado por otros 12 ministerios –entre ellos de Defensa, de la Mujer, de Justicia y de Educación–, además de seis instituciones –como PNP, Sunat e INPE–.

A esta comisión se le ha dado 90 días calendario para que presente su informe técnico con la propuesta de la Política Nacional Multisectorial de Lucha Contra el Crimen Organizado 2019-2023 . Así lo establece la Resolución Suprema N° 067-2018-IN, publicada ayer en el diario El Peruano.

Al respecto, el general (r) Eduardo Pérez Rocha, ex director de la PNP y ex secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, dijo que esta nueva comisión no tendrá mucha relevancia debido a que el Gobierno tiene que reformar primero el Poder Judicial , la Fiscalía y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) .

“Es una medida desesperada y antitécnica, pues ya tenemos un Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc), que se creó en 2011 para combatir el crimen organizado. Lamentablemente, este no funciona”, manifestó.



DATO