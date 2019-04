Joven que insultó a policías en La Punta: "No es justificable lo que hice y estoy muy arrepentida"

Giordana Lostaunau Tragodara (22), quien fue grabada agrediendo a policías en La Punta hace unas semanas, pidió disculpas a la ciudadanía y a las autoridades, y aseguró que no suele tener reacciones violentas.

En declaraciones al programa “Domingo Al Día”, dijo que pese a los insultos que lanzó contra los agentes del orden, no es una persona racista y está arrepentida por haber mostrado esa actitud.

“No soy una persona racista. Estoy muy arrepentida de haber dicho eso. Quiero pedir disculpas públicas a la sociedad, a las autoridades y a mi familia. No es justificable lo que hice. Sin embargo, fue un mecanismo de defensa por el brutal ataque que tuvieron los policías hacia nosotras”, manifestó la joven.

Contó que la Policía la detuvo junto a sus amigos porque un vehículo impactó el auto en el que viajaban y no por realizar maniobras peligrosas, como señalaron las autoridades. Además, indicó que su mala reacción fue porque los agentes comenzaron a lanzarle agravios.

“No estábamos haciendo maniobras peligrosas. A nosotros nos paran porque un carro viene por la parte posterior y nos choca. Reaccioné mal porque ellos a nosotros nos insultaron antes”, comentó.

Acusada de insultar a un policía pidió disculpas y aseguró no tener reacciones violentas. (Video: Canal N)

“No tengo reacciones violentas cuando me enojo”



Sobre de su ex pareja, Jesús Constantini Magarazi, quien aseguró que Giordana solía tener reacciones muy violentas, la joven se defendió diciendo que interpuso denuncias contra él por maltrato físico y psicológico.

“No tengo reacciones violentas cuando me enojo. No he sido agresiva con el papá, pero él sí conmigo. Él tiene denuncia por parte mía por maltrato físico y psicológico en la vía pública”, aseguró Giordana.

“Si lo hubiera golpeado, habría pruebas o una denuncia. No tengo ninguna por parte de él hacia mí por agresión física o psicológica, porque nunca lo hice. No tiene ninguna prueba y lo que hace él es difamación hacia mi persona”, agregó.

Negó haber agredido a una mujer y a su bebe



Hace unos días, una joven identificada como Olenka Andrade afirmó que Giordana la agredió junto a su bebe. Sin embargo, Lostaunau aseguró que esas acusaciones son falsas y dio a entender que su ex pareja, Jesús Constantini, le habría tendido una trampa.

“No le propiné golpes en el ojo y tampoco agredí a su bebe. Eso es totalmente falso. Qué coincidencia que el esposo de ella es el mejor amigo del papá de mi hijo. Ella tenía un moretón, yo no fui. Como sé que no la golpeó otra persona o su pareja”, puntualizó.