Gia Rogers, la modelo canadiense que estuvo presa por narcotráfico y que ha sido relacionada con el APRA (y a los 'narcoindultos') tras aparecer en una fotografía con Alan García y otra en una reunión familiar de Jorge del Castillo, contó su versión sobre esta aparente amistad.

"Me molestó que el señor Jorge Del Castillo me llamó 'burrier', porque no lo soy, soy una ex burrier, no soy una narcotraficante", dijo Gia Rogers al programa Domingo Al Día.

Gia Rogers aseguró que no tiene amigos apristas, ni uno solo. "No sé quién es mi amigo ahora", dijo la modelo que se ha visto obligada a recordar su pasado tras las rejas luego de que su 'selfie' con Alan García y una portada de Diario UNO pusieran en duda las razones de su libertad.

Tras ser detenida en el 2010 por intentar sacar 12 kilos de droga en el aeropuerto Jorge Chávez, Gia Rogers pasó un tiempo en Piedras Gordas y luego salió bajo libertad condicional.

¿Por qué está libre? Gia Rogers no aparece en la lista de personas beneficiadas con los 'narcoindultos', sin embargo son las mencionadas fotografías las que deben ser explicadas y eso es lo que la modelo hace:

Según contó, se encontró con Alan García y —confesándose una admiradora suya— le pidió una fotografía. "Yo no soy peruana, yo no puedo votar. Pero si yo pudiera, votaría por Alan García", dijo sin esconder su simpatía por él. "Siempre quise conocerlo, me gusta como baila, se ve humilde", añadió.

Dice también haber conocido a Alejandro Toledo, pero con él no quiso una foto. Sobre la relación que tiene con el hijo de Jorge Del Castillo, aclaró que es amigo de un ex enamorado suyo y a quien conoce desde hace un año.