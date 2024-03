La administración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sigue generando cuestionamientos por temas de gestión. El más reciente caso se centra en la adjudicación que realizó la comuna para la disposición final de residuos sólidos que terminará en manos de un relleno privado pese a tener dos rellenos propios y operativos que podrían cubrir las necesidades de la ciudad.

Lo que llama la atención, según fuentes consultadas, es que, para este acto, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) realizó un proceso de adjudicación directa en dos días, sin concurso público y por tres años. Se pagará 16 soles por tonelada depositada en un relleno privado pese a que en los rellenos de la comuna el costo por la misma operación significa la mitad: 8 soles.

SIN SUSTENTO

¿Qué fue lo que pasó? Esta historia comienza el 16 de febrero de 2023 cuando, aduciendo un supuesto mal manejo de residuos sólidos por parte de la empresa Innova Ambiental, la MML decidió clausurar temporalmente el relleno sanitario El Zapallal, en el distrito de Carabayllo.

Innova Ambiental gestionaba dicho relleno y la limpieza de Lima Cercado desde el año 1995 amparado en el contrato de concesión suscrito ese año.

Pese a que la empresa sustentó documentalmente los supuestos incumplimientos advertidos por los funcionarios ediles, la MML amplió por 30 días más dicha suspensión.

El 24 de marzo de 2023, la gestión de López Aliaga (ordenanza municipal N.° 2533) prohibió expresamente que en El Zapallal se realice la disposición final de residuos y canceló la licencia de funcionamiento de relleno sanitario que, según averiguó este diario, contaba con más de 20 años de vida útil.

Hurgando documentos, encontramos una resolución del Ministerio de Vivienda (RS0121-79-VC.5600) que cedía este terreno (cerca de 440 hectáreas) a la MML para que sea destinado exclusivamente a la actividad de relleno sanitario.

Un total de 18 distritos se quedaron sin un lugar donde disponer más de cien mil toneladas de basura mensuales. En ese contexto se vieron obligados a contratar con rellenos privados: uno en Ventanilla (Callao) y el otro en Huaycoloro (Huarochirí).

EL PROCESO

¿Cómo nace la adjudicación directa? En octubre de 2023, la MML inició un estudio de mercado para seleccionar a una empresa que preste el servicio de disposición final de residuos sólidos.

En principio indicaron que el relleno debería estar ubicado a 30 kilómetros de la plaza Mayor, pero en febrero de este año modificaron el perfil y ampliaron la distancia a 32 kilómetros.

¿Qué relleno se ubica a esa distancia? El de Huaycoloro manejado por la empresa Petramas y que se convirtió en el único posible postor. No se sabe por qué no se volvió a poner operativo el relleno de El Zapallal que se ubica a 29.5 kilómetros, es decir, más cerca.

Perú21 supo que el contrato con la empresa que manejará los residuos, que significará un desembolso de 11 millones de soles, es por tres años, lo cual sobrepasará la gestión de López Aliaga.

MÁS DEUDAS

Estas movidas ya significan un desembolso de 16 millones de soles que la MML deberá pagar a Innova Ambiental, luego que en diciembre de 2023 un Tribunal Arbitral emitiera un laudo ordenando abonar esa suma en favor de la empresa afectada.

Entre sus argumentos, la empresa sostuvo que el cierre de El Zapallal se realizó de manera indebida y constituyó un incumplimiento contractual.

A ello se suma otro pago pendiente de 30 millones a la misma compañía. Desde septiembre de 2023, la MML no les paga por los servicios de limpieza pública, barrido de calles, recolección, transporte, transferencia y disposición final de residuos sólidos.

Esta situación pone en riesgo el servicio para los vecinos del Cercado de Lima y a más de 1,000 trabajadores que dependen de este trabajo.

¿Cómo observa Innova Ambiental el próximo proceso de adjudicación pese a que la MML tiene un relleno operativo? Perú21 buscó al vocero de esta empresa. “Desde Innova Ambiental siempre existe la buena fe al trabajar con instituciones públicas, como es el caso de la Municipalidad de Lima. Somos una empresa responsable y seria, y nuestro interés es que todos los procesos sean siempre transparentes y con las mismas reglas de juego para cada uno de los participantes, porque finalmente quien se beneficie debe ser la comunidad”, señaló Marcelo Socoowski, CEO de Innova Ambiental. Este diario también buscó la versión de la MML (ver recuadro).

Municipalidad de Lima da su versión

Comité de selección decidirá, señalan.

Este diario consultó con la MML sobre el proceso de selección para el traslado de residuos sólidos. Contactamos a la gerente de Servicios a la Ciudad, Mariana Jiménez, quien respondió lo siguiente: “Son procesos que se encuentran en curso en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, cuenta con un Comité de Selección que es independiente y del cual no formo parte, asimismo el estatus del proceso es de carácter público y puede verificarlo en la página institucional de OSCE, no me corresponde pronunciarme”.

Le pedimos un comentario sobre la futura disposición de residuos sólidos que terminará en un relleno privado y no público y el costo de transporte por tonelada que será el doble de lo que se pagaría en uno público. No obtuvimos respuesta. De otro lado, ayer se presentaron los postores para el alquiler de camiones para el servicio de recolección de residuos. El resultado se sabrá el lunes.

