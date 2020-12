“En octubre y noviembre casi todos los pacientes que necesitaban una UCI accedieron a ella. La mortalidad hospitalaria en noviembre bajó a 15% en el Cayetano Heredia”.

“Un tema en que se debe insistir es que tan pronto a la persona se le baja la oxigenación, debería recibir oxígeno. En Lima la saturación de oxígeno no debe ser menor a 94%. En la sierra, dependiendo de la altura, no debe ser menos de 91%. La estrategia del Estado ha sido americanizar el tratamiento contra el COVID-19. Han desviado toda la atención en buscar un tratamiento que no existe. A la gente le hemos preguntado qué síntomas han tenido los primeros días, pensaban que era alergia, faringitis, etc., y no pensaron en el COVID”.

“Hay médicos que aún mandan a su casa a pacientes con oxigenación baja, el principal indicador de gravedad porque significa que hay un porcentaje importante de los pulmones afectados. El kit COVID debería constar de un oxímetro y panadol”.