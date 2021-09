[ACTUALIZACIÓN 14-07-2015 23:00]Pese a que Gerald Oropeza fue supuestamente expulsado del Partido Aprista en el mes de abril, recién este martes el personero legal de este partido, José Pimentel, presentó de manera formal el pedido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para retirar de su padrón de militantes al investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico, conocido también como el ‘Tony Montana’ peruano.

Como se recuerda, el último lunes, el suspendido parlamentario Heriberto Benítez (Solidaridad Nacional) denunció, en los pasillos del Legislativo, que Oropeza continuaba inscrito como militante del Apra, basándose en información del registro de organizaciones políticas del JNE, actualizada al 30 de junio, y el portal Infogob.

Por otro lado, según el registro de Infogob, Miguel Facundo Chinguel, ex funcionario aprista procesado por el caso 'narcoindultos', es otro que continúa inscrito como militante del Apra.

[NOTA ORIGINAL 13-07-2015]El congresista Heriberto Benítez denunció este lunes que el investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos y de Crimen Organizado, Gerald Oropeza, aún figura como afiliado del Partido Aprista Peruano (Apra). Esto, según lo que señala el portal del Jurado Nacional de Elecciones.

"Lo que he podido observar a través de información oficial es que Gerald Américo Oropeza López sigue siendo militante del Apra", aseguró Heriberto Benítez basándose en información del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado nacional de Elecciones, actualizada al 30 de junio, y el portal Infogob. Captura realizada del portal Infogob el 13/07/15 a las 16:34.

"Creemos que Alan García debe explicarle al Perú por qué razón anunciaron una expulsión y, sin embargo y hasta hoy, Gerald Oropeza sigue siendo militante del Apra", agregó Benítez.

Por su parte, el congresista Javier Velásquez Quesquén, en diálogo con Perú21, responsabilizó al Jurado Nacional de Elecciones del retraso en el proceso de desafiliación del llamado 'Tony Montana peruano'.

"El Partido Aprista presentó la documentación para su desafiliación el documento está en nuestro portal web. La demora (de la desafiliación) viene por parte del Jurado Nacional de Elecciones, ellos tienen su procedimiento", precisó el parlamentario.

Como se recuerda, el dirigente del Apra Javier Barreda aseguró que la resolución de la expulsión del Partido Aprista de Gerald Oropeza la emitió el Tribunal de Disciplina el pasado 6 de abril del 2015.

