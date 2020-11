Gerald Oropeza, quien es acusado del presunto delito de conspiración para el narcotráfico, se pronunció a solo dos días de que el Poder Judicial emita su sentencia sobre el proceso que afronta.

En diálogo con Día D, Oropeza López dijo, como era de esperarse, que las autoridades no le encontraron droga en su posesión y que supuestamente no hay pruebas de lo que se menciona en unos audios que él habría protagonizado.

“Al capo de capos nunca le han encontrado ni un gramo (de droga), nunca han tenido una prueba de lo que se escucha en audios de que se esté hablando de droga o se esté hablando algo de ilegal”, expresó Oropeza desde el penal en el que cumple prisión preventiva.

Además, Oropeza López especuló que el ataque que sufrió, en abril del 2015 en San Miguel, podría ser por un tema de extorsión o secuestro. Incluso, indicó que el objetivo del atentado no sería él.

“Supuestamente el ataque no era para mí, o de repente me querían secuestrar, me querían extorsionar, pero se combinó todo eso y aprovecharon para hacer un cargamontón”, agregó.

Respecto a los bienes que tenía cuando fue involucrado en un caso de narcotráfico, Oropeza aseguró que sus propiedades son producto de los negocios de sus padres.

“Mis padres tuvieron empresa desde que yo tuve dos años y esa empresa ha licitado con el Estado y con muchos hospitales de este país, han ganado contratos por más de 600 millones (de soles)”, manifestó Oropeza.

Imputación

El pasado 14 de octubre, América Noticias indicó que Gerald Oropeza y otros cinco personajes eran procesados por narcotráfico y conspiración para el narcotráfico, sin embargo, se retiró el primer delito imputado debido a que, el 22 de setiembre último, la Corte Suprema, emitió una resolución que señala que “no es factible sostener la existencia del delito de narcotráfico cuando no se acredita la existencia de la droga”.

“Nos hemos visto prácticamente obligados a retirar la acusación fiscal, en ese extremo, pero mantenemos, el de conspiración para el narcotráfico. La imputación para imputar ese delito es que exista droga y en el caso de Gerald Oropeza, no ha existido droga”, dijo el fiscal a cargo del caso, Lucio Sal y Rosas.

El Ministerio Público solicitó 29 años de prisión para Gerald Oropeza. Actualmente cumple prisión preventiva en un penal de Puno, tras permanecer recluido en el penal de Challapalca (Tacna).

VIDEO RECOMENDADO

Joven acusado de asesinar a su madre fue liberado por la Fiscalía 02/11/2020