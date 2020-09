Carlos Antonio Sulca Cruz era el hombre en el que más confiaba Gerald Oropeza. Aparte de ser su amigo, se desempeñaba como su 'mano derecha' y eso lo llevó a ser uno de los ocupantes del Posche que sufrió un atentado el pasado 01 de abril. Luego de 40 días de estar en la clandestinidad, Sulca habló para defenderse y asegurar que es inocente.

[Gerald Oropeza: Sicarios querían matar a Nadeska Widauski y balean a maestra]

El 'Chato', como era conocido Sulca Cruz, aseguró ser muy amigo del 'Tony Montana'. Relató que el 1 de abril, él junto a otros amigos se trasladaban en el Porsche con rumbo a dejar a una de sus compañeras a su casa luego de un viaje a Cancún, fue en ese momento en el que recibieron el atentado en San Miguel.

Carlos Sulca terminó con heridas de bala producto del ataque al Porsche de Gerald Oropeza. (América TV)

Según su testimonio a Cuarto Poder, él terminó con varias lesiones e incluso heridas de bala producto del ataque. Es por ello que tras lograr escapar quedó tendido en el pavimento sin conocimiento.

Carlos Antonio Sulca Cruz denunció que en una ocasión anterior, la Policía trató de chantajearlo con el fin de que les entregue dinero. "Me tuvieron horas de horas y me amenazaron con sembrarme si no les daba dinero. Luego llamaron a Gerald y les dije que mejor hablen ellos, ya que querían plata. Me amenazaron con sembrarme droga y documentos de la salida del muelle", explicó.

Más adelante, el investigado, aseguró ser inocente y "un trabajador humilde" de Serguero SAC, empresa dirigida por Gerald Oropeza. "Si salí de viaje fue invitado por mi amigo Gerald Oropeza. No pertenezco a ninguna banda", explicó, a su vez que se negó a responder preguntas incómodas, según precisa Cuarto Poder.

Según la Policía Nacional del Perú, Sulca Cruz conocía sobre las operaciones que desarrollaba la organización de Oropeza en el puerto del Callao en las cuales se sacaba la droga fuera del país.