George Forsyth teme represalias de presuntos mafiosos liberados por la Fiscalía

"Tenemos que extirpar el cáncer del distrito", indicó un decidido George Forsyth . Pero el tumor se resiste a dejar La Victoria .

Hace unos días, en un operativo en conjunto con el Ministerio del Interior, la administración Forsyth capturó a ocho presuntos delincuentes que cobrarían cupos en el mercado de frutas.

La celebración no duró mucho, pues rápidamente fueron liberados por la fiscal provincial penal de Lima Claudia Gutiérez Aragón, aduciendo falta de información. Además, el Ministerio Público decidió ampliar la investigación por 30 días adicionales. Días que suponen un grave peligro para el alcalde.

Por su parte, la fiscal Gutiérrez ha pedido licencia.

Decisión se adoptó al cumplirse el plazo legal de detención y ante la falta de información sobre la participación de la empresa 'Gruper S. A. C.' en el cobro de estacionamiento vehicular municipal, en las inmediaciones de dicho centro de abastos, en años anteriores. — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 6, 2019

"Es una de las mafias más poderosas que maneja muchísimo dinero. Esta mafia hace S/ 120,000 al día", señaló el burgomaestre en entrevista con Panorama.

Se trata de "Los abonados de Pablo Patrón", una organización criminal que se dedica a cobrar cuotas por el espacio público que utilizan los ambulantes para vender sus productos en el mercado de frutas. También el que ocupan los camiones para desmontar mercadería. Es decir, cobran por utilizar la calle. Cobran por la informalidad.

Pero las consecuencias puede que no las sufra primero la autoridad edil Los mismos comerciantes se encuentran aterrorizados ante el regreso de la mafia.

"Ha venido un trabajador del mercado de frutas a encerrarse en mi oficina porque le han dicho que no pasaba de la semana", añadió Forsyth.

"¿Cree que no van a tomar represalias? ¿Qué cosa crees que va a pasar? Han soltado delincuentes, a eso se dedican. Su propósito en esta vida es cometer el mal, pegar balazos, matar a gente", dijo a la reportera.

Ante el peligro, ha decidido tomar acción. Forsyth ha conformado un equipo de inteligencia interna dentro de la municipalidad, que le informa de los pormenores que suceden tanto dentro como fuera del edificio.

Esta misma inteligencia le ha alertado de la llegada de dos sicarios de Trujillo, probablemente a pedido de la mafia.

"Me han dado un protocolo sobre cómo actuar en caso de diversas situaciones", reveló. Estas situaciones incluyen tiroteos y atentados. Por ejemplo, si quiere comer en un restaurante debe estar sentado contra la pared.

Pese a la grave situación, no piensa detenerse. Ante la pregunta sobre si teme que lo manden a matar, Forsyth respondió: "Prefiero no pensar en eso porque sino no haría mi trabajo".

