Trabaja de 14 a 16 horas diarias y se ha prometido cambiar la imagen del distrito de La Victoria, que este domingo cumple 100 años. El alcalde George Forsyth habló sobre su gestión, su futuro político y el caso de su exgerenta Susel Paredes.

El ordenamiento de Gamarra fue una lucha titánica en la que tuvo como su brazo derecho a la exgerenta Susel Paredes. ¿La extraña?

Obviamente la extraño como amiga porque es una muy buena persona con la cual hemos hecho una gran amistad, pero esto ya lo hemos conversado, hace un mes que ya no está acá y, por cuestiones laborales, ya está otra persona que lo está haciendo muy bien…

¿Le dolió que se vaya?

La verdad que no… porque si ella tomó esa decisión, fue por su bien, porque ella lo quería y yo, como amigo, tengo que apoyarla. Ella me pidió personalmente que ya había cumplido un ciclo y le tocaba hacer otras cosas. Y yo le dije: ‘Susel acá está tu casa y tienes las puertas abiertas’.

Sin embargo, la municipalidad le ha abierto un proceso disciplinario por unos comentarios políticos…

El Jurado Nacional de Elecciones y Control Interno del municipio nos fiscaliza a todos nosotros. Ellos mandan un informe en el que nos obligan a abrir un proceso para investigar y eso es lo que se ha hecho. Personalmente, y lo he dicho públicamente, nosotros podemos dar nuestra opinión, me parece que eso (de abrir procesos) debe cambiar. Lo que ha dicho Susel es su opinión privada, eso se maneja a nivel técnico.

Le habrá pedido que no se moleste…

Lo que tengo que decirle ya se lo he dicho y lo he hecho público.

Sabemos que analiza la posibilidad de formar una agrupación política con gente nueva y joven...

Hay interés de muchas personas pero uno tiene que analizar la situación. Obviamente me parece que el Perú necesita cambios, no necesita más de lo mismo y, para hacer esos cambios, sería bueno contar con gente nueva, es una buena opción la cual se está analizando, no es un hecho…

¿Qué condiciones deberían primar para que acepte este reto?

Primero, que yo me encuentre en un momento en que diga, bueno, este es el camino y hay que tomar una decisión personal, y luego habría que tomar este movimiento, estructurarlo de tal forma que vaya tomando valores que uno tiene.

¿Con qué país sueña George Forsyth?

He tenido la oportunidad de vivir en muchos países y no cambiaría a mi país por nada. Sueño con un Perú sin corrupción, que es el cáncer que se está comiendo nuestro país; sueño con un país con educación gratuita de nivel, con un país conectado donde pueda tomar un carro e irme hasta donde me dé la gana por una pista decente, con un país seguro donde los niños puedan caminar en la calle, que es algo que tuvimos, eso sería lo ideal.

¿Qué le duele de este país?

Me duele los años perdidos, somos uno de los países con más ventajas a nivel mundial, tenemos todo, riqueza natural, cultura, atractivos turísticos, geografía, pero hemos perdido tiempo…

¿Y de quién es la culpa?

De la clase política y de nosotros; no nos hemos tomado las elecciones con la seriedad que corresponde y hemos votado simplemente porque te pueden dar un llavero, un taper. Los primeros culpables somos nosotros mismos y, segundo, los desgraciados que han estado allí.

Usted entró por Somos Perú, partido que en los recientes comicios sacó siete congresistas pero no tiene una figura descollante. ¿Se animaría a ser el tren que jale esa agrupación?

No está en mis planes por ahora. Lo que hay que propiciar es un consenso entre todas las bancadas, este será un Congreso fraccionado y todos los partidos tienen que ponerse de acuerdo, y en este año y medio hay que sumarle y no restarle al país.

¿Cómo va el combate a las mafias en Gamarra? Se habló de 25 organizaciones…

Ahora las mafias no están actuando en las calles porque no está el comercio ambulatorio. Ahora están trabajando desde sus locales para planear la toma de las calles y esa sí es una amenaza constante, hacen actividades y vemos rebrotes, quieren retomar la vía pública.

¿Qué apoyo necesita?

Necesito que la Policía de Extranjería y Migraciones realicen operativos más seguido porque tenemos un gran problema de venezolanos en La Victoria. Quiero que quede claro que acá no hay ninguna persecución contra los venezolanos, pero hay una minoría, un cáncer, que se tiene que largar del país. Nadie va a venir a nuestro país a hacer lo que le da la gana y faltar el respeto a la autoridad y menos voy a permitir que toquen a mis trabajadores, eso no va a suceder.

La Victoria cumple cien años, es un distrito complejo.

La Victoria es el mejor distrito del Perú, hemos dado duros golpes a la mafia y me siento honrado de estar al frente de esta municipalidad en una fecha histórica.

Tenga en cuenta

Forsyth admite que las malas acciones de gestiones anteriores terminaron por convertir a La Victoria en uno de los distritos más corruptos del país.

En breve inaugurará el edificio residencial más alto del Perú. Indicó que la inversión privada ha vuelto porque “ahora hay una gestión libre y transparente” que no pide nada a cambio. En los próximos días anunciarán el nuevo catastro del distrito.