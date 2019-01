George Forsyth: "Esto no es solo en La Victoria, es un problema de todo el Perú" [VIDEO]

Tras reunirse con el alcalde de Lima Jorge Muñoz y otros siete burgomaestres de la capital, George Forsyth se pronunció y aseguró que los problemas que está enfrentando La Victoria son también competencia de todo el país.

En conversación con RPP Noticias, el alcalde de La Victoria también se pronunció sobre la liberación de Elmo Ramos Acosta, ex emerretista, sindicado de haberlo amenazado de muerte.

"Ha sido milagroso. Desde que esa persona cayó presa, hasta el día de hoy no han vuelto las amenazas. Da mucho que pensar qué está pasando con los jueces. Por qué los delincuentes están en la calle y los policías están presos. Parece que el mundo está al revés. Esto no es solo en La Victoria, es un problema de todo el Perú", señaló.

"Se tomaron las medidas y la Policía hizo un gran labor, pero los jueces lo liberan. Nadie sabe para quién trabaja", agregó.

Sobre la reunión con los alcaldes de Lima, Forsyth se mostró emocionado por el respaldo y apoyo que recibió de sus colegas.

"Es muy emotivo. En un momento difícil a nivel familiar y laboral, sentir el respaldo de alcalde de diferentes políticos es realmente emotivo. Es una lección para toda la clase política. Unidos podemos lograr la fuerza", aseveró.

"NO EXISTE COBRO ALGUNO"

Asimismo, George Forsyth señaló que han solicitado nuevos uniformes para los efectivos de Serenazgo de su Municipalidad.

"Estamos cambiando los uniformes. Ya están los diseños, solo estamos esperando las firmas para realizar la compra y cambiar todo el color. Ya lo hemos denunciado. Esos serenos no pertenecen a la Municipalidad. No existe cobro alguno. Es culpable tanto el que cobra como el que paga", indicó el ex futbolista.