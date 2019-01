George Forsyth tras amenazas de muerte a él y a Vanessa Terkes: "Hemos pedido garantías de vida" [VIDEO]

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, reveló que ha pedido garantías para su vida y la de su esposa luego que fueron amenazados por las mafias que han tomado Gamarra en La Victoria.

En entrevista para ATV, el burgomaestre dijo que pese a que el ministro del Interior Carlos Morán le prometió apoyo para combatir la delincuencia, hasta el momento no ha recibido el respaldo que necesita.

"La Policía tiene los nombres, los alias, las modalidades, toda la información. El ministro nos prometió su apoyo, pero esto no puede quedar en palabras", sostuvo.

George Forsyth contó que tanto él como su esposa vienen siendo resguardados por policías en retiro que ha contratado como personal de seguridad con el presupuesto de la Municipalidad de La Victoria. Para él, esto representa una preocupación más porque su distrito se encuentra en la quiebra.

Además, denunció que 200 serenazgos que cuentan con antencedentes penales y que fueron separados de la institución, no han querido devolver sus uniformes y se encuentran cobrando cupos en el emporio comercial.



--Las amenazas de muerte--

De otro lado, George Forsyth dijo temer por su vida y la de su esposa, y que los siete guardaespaldas que lo protegen no fueron enviados por el Ministerio del Interior, sino que tienen que usar recursos municipales.



“Tenemos 7 personas que no fueron enviadas por el gobierno. El Ministerio del Interior no nos ha mandado policías, sino que son de recursos de la municipalidad. Estamos siendo ingeniosos, porque lo último que tenemos son recursos”, indicó.



“El Estado se ha comprometido a brindarnos apoyo. Si algo nos pasa, los responsables son las mafias, pero la negligencia es del gobierno”, puntualizó.