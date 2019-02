George Forsyth a ambulantes de Gamarra: “Están avisados” | VIDEO

El alcalde de La Victoria, George Forsyth , indicó que tras la Ordenanza Nº 298, el comercio ambulatorio está prohibido. Por tal razón, pidió a los vendedores a no sorprenderse cuando se realice una operación contra la informalidad.

“La verdad que el día que ocurra el operativo, ya todos (comerciantes informales) están avisados. Ha salido en todos los medios, en todos los periódicos. Ya todos saben que el comercio ambulatorio está prohibido en Gamarra”, sostuvo Forsyth para Canal N.

Sobre el tiempo que tardará la comuna para el retiro definitivo de los ambulantes, Forsyth declaró lo siguiente: “eso es algo que no puedo compartir con ustedes, porque es un operativo y no puedo dar fechas”.

Respecto al empadronamiento de los vendedores informales, el burgomaestre de La Victoria sostuvo que se les ha ofrecido una tienda para cada comerciante sin pagar 6 meses de alquiler. Sin embargo, de los 15 mil vendedores, solo 3 mil se han empadronado.

“Lo que estamos ofreciendo es que no paguen los 6 primeros meses para que no te descapitalices. Porque cuando se interviene a un ambulante, dicen que no tienen para poner su tienda, entonces se lo estamos dando gratis. Estamos dando todas las facilidades”, sostuvo Forsyth.

Por otro lado, respecto a los comerciantes formales que sacan su mercadería y se lo entreguen a “jaladores” serán multados con S/16 mil, detalló el alcalde.

“El tema es simple, ¿cuándo los peruanos aprendemos? A veces aprendemos cuando nos duele el bolsillo. La galería que permita guardar, sacar o entregar a los ambulantes sus cosas serán multados con 16 mil soles”, comentó.

George Forsyth llegó esta mañana al Cerro San Cosme con el fin de recuperar los espacios públicos para vecinos de la zona.



