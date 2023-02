El general PNP Víctor Zanabria, jefe de la Región Policial Lima, explicó que aún no queda claro cuál fue el objeto duro contundente que causo la muerte de Víctor Raúl Santisteban , quien falleció en medio de las protestas el pasado 28 de enero en Lima. Además, aseguró que una bomba lacrimógena no es un objeto duro contundente.

“La bomba lacrimógena no es un objeto duro, es plástico, y se destruye. No puede haber golpeado porque se destruye, por eso es que no se encuentra entera. Se encuentran restos porque cuando se inicia, revienta, porque esto ya no tiene forma, la parte de propulsión es plástico, es como un corcho que se va incinerando”, dijo en Buenos Días Perú.

“Lo que nosotros vemos es una situación en la cual la persona cae y todavía no se determina de dónde proviene el objeto duro contundente que le genera un trauma encéfalo-craneano grave con fractura de parietal. Ese impacto ha tenido que ser con bastante fuerza porque los huesos de la cabeza son los más duros del cuerpo”, mencionó el general en diálogo con Panamericana.

“Inclusive, a veces cuando se dispara con arma de fuego como el revolver 38, el proyectil no logra penetrar el parietal. Entonces, ya criminalística pone en investigación técnica. Primero debe identificar la distancia que requiere el objeto duro para ver causado esa fractura, con base en ello, vamos a determinar quienes en su alrededor de la persona estuvieron presentes. Con ello, identificar a los responsables” finalizó.





¿Qué dijo la Fiscalía sobre la muerte de Víctor Santisteban?

El Ministerio Público emitió un comunicado mediante sus redes sociales informando sobre el resultado del informe pericial de necropsia del ciudadano Víctor Raúl Santisteban Yacsavilca, quien falleció en medio de las protestas el pasado 28 de enero en Lima, el cual determinó que el agente causante de la muerte fue un “elemento contundente duro”.

El impacto causó, según Fiscalía, “una contusión, laceración encefálica, fractura craneal y traumatismo craneoencefálico severo”.

Respecto a ello, la institución anunció medidas en contra de quienes resulten responsables de la muerte de Santisteban Yacsavilca: “La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad ha dispuesto abrir investigación preliminar en sede fiscal, por la presunta comisión del delito de homicidio en contexto de violación de los derechos humanos en protestas sociales”.

