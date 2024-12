Gatito de 3 meses fue SECUESTRADO en Surco: EXIGEN 5 MIL SOLES PARA DEVOLVERLO

Un nuevo caso de extorsión se registra en Lima. Esta vez, la víctima es la dueña de un gatito de 3 meses que fue secuestrado en Surco. Las cámaras se seguridad de la vivienda captaron el preciso momento en el que una desconocida mujer se lleva al felino a plena luz del día.

Ahora la dueña del gatito, quien ha evitado dar su nombre por seguridad, denuncia que viene recibiendo audios a su número de Whatsapp en el que le exigen pagar 5 mil soles para no asesinar a su mascota.

"Amiga yo tengo a tu gato, mira si tú quieres tu gato junta 5 mil soles, yo mañana te voy a llamar para decirte donde me vas a dar los 5 mil soles", se escucha en uno de los mensajes enviados.

“Si no me das mañana yo te voy a mandar un pedacito de gato en una bolsa, así que junta, si no me pagas te le entrego muerto”, amenaza en otro audio el delincuente.

Para dar con el paradero del gato, la familia ha colocado carteles con el rostro y características de su mascota. Sin embargo, estos son arrancados minutos después de ser pegados en los postes del distrito.

Imagen Este es el rostro de la mujer que secuestró a la mascota.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: