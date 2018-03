El ex campeón de matemáticas, Claudio Espinoza fue dado de alta del hospital Hipólito Unanue, tras responder de forma favorable al tratamiento contra la tuberculosis que lo aquejaba, informó la agencia Andina.

Claudio Espinoza llegó al Hipólito Unanue pesando tan solo 35 kilos y hoy recuperó más de 10 kilos de peso, informó el Ministerio de Salud, el cual veló por su salud todo este tiempo.

“Aprecio la fortaleza de Claudio y el apoyo que le dio su familia. El Seguro Integral de Salud (SIS) cubrió el tratamiento y el personal de salud respondió con eficiencia. El tratamiento la tuberculosis fue una tarea de todos”, dijo el ministro de Salud, Abel Salinas Rivas.

El ex campeón de matemáticas reconoció estar muy asustado por lo que le pasó y agradeció el apoyo recibido.

“Estuve un poco asustado al inicio, pero me siento bien. Los médicos me trataron bien, no tengo ninguna secuela, seguiré al pie las indicaciones y no descuidaré mis alimentos que son la única forma de combatir esta enfermedad”, señaló.