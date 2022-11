Los empresarios que integran la Federación de Empresarios de Gamarra (Fedegama) se encuentran decepcionados del presidente Pedro Castillo y de su ministro de la Producción, Jorge Luis Prado, por las promesas que ofrecieron en una reunión que sostuvieron meses atrás y que hasta la fecha no han cumplido.

Así lo informó el presidente de Fedegama, Edgard Raymundo, quien subrayó que los empresarios gamarrinos están desencantados del primer mandatario “por habernos mentido olímpicamente, incluido el ministro de la Producción, Jorge Luis Prado”.

Como sabe, en febrero pasado, durante una reunión sostenida con empresarios del emporio comercial, tanto Castillo como el titular de la Producción se comprometieron a dar solución con préstamos para resolver la crisis de sus empresas a fin de que prosigan trabajando y generen más trabajo a los peruanos.

“Vienen a Gamarra con ofrecimientos y en forma descarada mienten, ofrecen reactivar la economía de muchas empresas que están a punto de quebrar como consecuencia de la crisis ocasionada por la pandemia dando una leve esperanza al empresariado de Gamarra. Lo peor es que ellos sabían que no iban a cumplir sus palabras”, sostuvo Raymundo.

“Lo peor de todo ello es que sabían que no iban a poder hacer realidad esos ofrecimientos, el mandatario y su ministro de la Producción nos vieron la cara de chorlitos, se burlaron de nosotros”, añadió el dirigente.

“Si ellos sabían que no iban a cumplir, hubieran sido sinceros y no darnos esperanza, nada les costada hablar con la verdad aunque duela y no mentirnos que iban a dar solución económica a la crisis de nuestras empresas socias de la federación”, remarcó Raymundo.

Por si ello fuera poco, el representante de Fedegama también sostuvo un encuentro con el ministro del Interior, Willy Huerta, quien se comprometió en enviar alrededor de 200 efectivos para brindar seguridad a empresarios y clientes durante la campaña de Navidad y Año Nuevo, sin embargo el mencionado apoyo no se concreta hasta la fecha: al día de hoy no hay presencia policial.

El dirigente también indicó otro problema que afecta a los empresarios. “Durante la gestión del alcalde de La Victoria, Luis Gutiérrez Salvatierra, se permitió que el emporio comercial de Gamarra se llene de ambulantes y genere competencia desleal y atraiga la delincuencia de alto vuelo, habiendo en los dameros A y B, por lo menos 10 mil ambulantes”, indicó.

Sostuvo que esa competencia desleal representa alrededor del 25 por ciento de la cantidad de empresarios gamarrinos formales.

