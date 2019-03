Hoy reabre el emporio de Gamarra

Tres días después del megaoperativo del pasado lunes, cuyo objetivo era combatir el comercio ambulatorio e informal reinante en la zona. hoy reabrirá el emporio de Gamarra , La Victoria .

La noche del miércoles, el alcalde George Forsyth anunció que en la reapertura habrá un control sumamente estricto. “Obviamente, no se va a permitir el ingreso de ambulantes”, indicó.

La vigilancia policial –que incluye a 1,500 agentes para custodiar la zona– se mantendrá y hasta se reforzará. “Van a venir fiscalizadores, personal de seguridad ciudadana, la Sunafil y la Sunat. Este operativo no ha concluido. Va a continuar por mucho tiempo aún”, afirmó.

Sostuvo que de los 19 accesos del Damero A de Gamarra –el más comercial y el más concurrido por los compradores–, se habilitarán cinco para la entrada de vehículos.

En tanto, los peatones podrán ingresar por la avenida Aviación, en el cruce con los jirones Sebastián Barranca e Hipólito Unanue. También lo podrán hacer por la avenida Prolongación Huánuco, en el cruce con los jirones Von Humbolt e Hipólito Unanue.

INCIDENTES

Comerciantes de Gamarra se acercaron a tempranas horas de la mañana y se dieron con la sorpresa que aún no podían ingresar. Una comerciante señaló a RPP que llegó al emporio a las 05:00 a.m. pero no le permitieron el ingreso y se le informó que recién lo podrá hacer a las 08:00 a.m.

Asimismo, otros comerciantes se quejaron en Canal N que los ambulantes se mantienen en zonas aledañas a Gamarra vendiendo su mercadería.

