Gamarra: Asesinato de extranjero fue por vieja rivalidad y no por disputa de espacio

Un venezolano murió acuchillado el 16 de febrero en el emporio comercial de Gamarra. Se informó que se había generado una disputa por espacios para trabajar en la vía pública y que el asesinato fue fruto del cobro de cupos, pero todo se habría tratado en realidad de una venganza.

El agresor, Deivi José Vizcaya Rosa (21), trabajaba como comerciante en el emporio comercial, hasta que él y su hermano Rafael (27) se cruzaron cara a cara con la víctima, Iván José Mendoza Arteaga (21).

Vea también Cae sujeto que asaltó a turistas extranjeras en San Miguel [VIDEO]

El coronel PNP Marco del Águila, jefe del escuadrón de homicidios de la Dirincri, indicó en el noticiero “Domingo al Día” que las tres personas, incluyendo la víctima, tenían antecedentes por daños al patrimonio y tenencia ilegal de armas.

El asesinato en Gamarra se dio porque había una rivalidad entre los hermanos con la víctima, desde que vivían en Venezuela, señaló el coronel PNP. Ellos cometieron juntos diversos delitos en su país, por lo que fueron recluidos en reformatorios, pero el año pasado, el agresor fue golpeado por una pandilla amiga de la víctima y desde ese entonces, hubo mucha tensión entre ambos.

Vea también Menor de 15 años se encuentra desaparecida desde hace un mes

El asesino, Deivi José Vizcaya Rosa, dijo ante las autoridades que en Gamarra, la víctima le agredió primero, intentando clavarle un cuchillo, pero solo alcanzó arañarle la cara. Forcejearon y el cuchillo cayó al suelo. Deivi lo coge y se lo clava en el pecho a su compatriota.

“Estaba trabajando en mi puesto y él pasa por un lado, se me queda viendo y me lanza un pantalón a la cara. En eso me voy para adelante y empezamos a pelear. Nos empujamos y se cayó el cuchillo, él lo agarra y me intenta atacar. En el forcejeo, a él se le cae y lo agarro yo. Lo que hice fue alzar el brazo a donde estaba él y no vi si le pegué o no, ahí se metió la gente”, contó el homicida.

Vea también Temperatura en Lima Este bordeará los 31 grados este domingo 17 de marzo

Después del crimen, Deivi intentó salir del país, rumbo a Ecuador, mientras que Rafael se quedó en inmediaciones Gamarra, siendo ubicado y detenido por las autoridades. Posteriormente, el agresor también fue capturado.



TE PUEDE INTERESAR: