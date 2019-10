La galería Nicolini debe ser demolida “en salvaguarda de la vida humana”. Así de contundente es un informe del Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú, que inspeccionó el edificio, en el que dos jóvenes murieron encerrados dentro de un contenedor luego de un voraz incendio ocurrido el 22 de junio de 2017.

De acuerdo con dicho documento, el local –ubicado en el cruce de las avenidas Argentina y Huarochirí, en Las Malvinas– presenta daños estructurales severos en el tercer, cuarto y quinto piso, los mismos que están “visualmente próximos al colapso”, al haber sido los más afectados.

Revela también que la galería –en la que se vendían productos de ferretería– soportó siete días continuos de fuego intenso, llegando, en algunos casos, hasta los mil grados centígrados.

Además, destaca que el inmueble, en su estado actual, es altamente vulnerable ante un evento sísmico severo y que las sobrecargas de uso requerido por los actuales propietarios sobrepasan la capacidad de la estructura existente. Todo esto convierte al edificio siniestrado en una amenaza mortal para comerciantes, clientes y transeúntes.

El citado informe confirma, además, que existen complicaciones para una posible rehabilitación y reforzamiento. En cuanto al primer piso, refiere que hay daños moderados.

Huellas del horror. Soportó 7 días de fuego y hasta mil grados de calor. (Fernando Sangama/GEC) NUCLEO-FOTOGRAFIA > FERNANDO SANGAMA | GRUPO EL COMERCIO

COMERCIANTES DIVIDIDOS

Este peritaje ha generado una división entre los propietarios de la galería Nicolini. Por un lado, se encuentra Hugo Sulca, representante de los comerciantes del primer piso, quien ha dado a conocer a diversos medios de comunicación –aunque se negó a declarar a Perú21– que no está de acuerdo con la demolición.

Afirmó que el 3 de noviembre habrá una junta de propietarios del primer piso, en la que se tomará posición sobre este tema. No descartó ir a la vía judicial.

Otra es la opinión de Jenny Soto, dirigente de los empresarios que ocupaban del segundo al quinto piso de la galería. Ella señaló que van a acatar el informe pericial. “Aquí ya no se trata de una cuestión económica. Se trata de vidas, y eso no tiene precio. No queremos que haya más tragedias en el edificio, así como ya hubo esas dos pérdidas humanas, que fueron muy lamentables”, nos dijo.

Lamentó que Hugo Sulca no esté de acuerdo con la demolición, pues afirmó que esta situación se puede entrampar por más años. “Acá es una cuestión de deslindar responsabilidades. Si sucede algo más adelante, ellos tendrán que asumir”, recalcó.

Mientras tanto, la Municipalidad de Lima no se pronuncia al respecto. Este diario ha buscado su versión desde el último domingo, pero hasta anoche no hubo respuesta.

CRONOLOGÍA