En el cementerio Parque del Recuerdo de Lurín familiares, amigos y compañeros de trabajo le dan el último adiós al serenos Luis Manrique, que fue asesinado en Surco por un sicario venezolano identificado como Christopher Joseph Fuentes González, alias ‘Maldito Cris’.

Sobre el féretro han colocado una bandera de Alianza Lima y un chaleco del Serenazgo de Surco. El alcalde de dicho distrito, Carlos Bruce, está en el cementerio acompañando a la esposa del sereno fallecido.

La hija menor de Luis Manrique se acercó al féretro y tomó la palabra y entre lágrimas recordó a su padre.

“Soy la hija menor de ‘Chavito’, muchos de aquí me conocen de cuando mi papá me pasaba a ver con sus amigos. Papá no sabes cómo me dejas el corazón, a quién le voy a cocinar, papá te me fuiste muy rápido, pero Dios sabe por qué hace las cosas (...) Te amo papá, te amo mi viejo”, dijo entre lágrimas la jovencita.

El asesino del sereno, el venezolano conocido como ‘Maldito Cris’´ se encuentra prófugo de la justicia y estaría siendo escondido por su pareja sentimental, quien es conocida como Wanda.

Sin embargo, su captura está próxima luego que la Policía detuviera a su hermano putativo, identificado como Bryan Miguel Jiménez Marcano, en una vivienda en Lurín.

