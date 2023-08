De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2021 tan solo el 4% de viviendas en el Perú no tenía acceso al suministro eléctrico. Si bien la cifra no parece elevada y ha venido disminuyendo de forma constante en los últimos 20 años, la proporción sube a 18.24% fuera del ámbito urbano, según el Diagnóstico de la Situación de Brechas del Ministerio de Energía y Minas.

Partiendo de dicha problemática, la Fundación Nexans eligió a las reconocidas organizaciones no gubernamentales TECHO y EcoSwell para la transferencia de los fondos que ayudarán a la ejecución de proyectos dirigidos a ampliar el acceso de energía eléctrica en zonas del país que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y de esa forma mejorar la calidad de vida de la población. Indeco by Nexans, representante de Nexans en Perú, será la encargada de trabajar de forma conjunta con ambas organizaciones.

Uno de los proyectos es Luz al Barrio, el cual se llevará a cabo entre TECHO Perú y la Fundación Nexans, y tiene prevista la instalación de 100 postes de iluminación pública en dos asentamientos informales de Lima. Asimismo, se realizarán talleres sobre eficiencia energética para voluntarios y habitantes de las comunidades beneficiadas. El proyecto tendrá una duración de seis meses e impactará a 851 personas con 1.702 beneficiarios directos. Es importante señalar que la iniciativa se replicará también en Chile y Colombia, beneficiando a más de 4.500 personas en la región.

La segunda organización elegida fue EcoSwell, con quien se llevará a cabo la implementación de un sistema de suministro de energía solar que ayudará al funcionamiento de los servicios en tres centros de salud en Piura.

Por su parte, EcoSwell será responsable del proyecto de diseño e implementación de un sistema de suministro eléctrico ininterrumpido de energía solar, el cual contribuirá con el mantenimiento de los servicios que brindan los centros de salud en Talara, Suyo y Buenos Aires (región Piura), y que, de acuerdo con el Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú-Ecuador y el Ministerio de Salud, se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Es en ese contexto que EcoSwell y la Fundación Nexans se unen para llevar a cabo el proyecto de instalación de paneles solares que dotará a los mencionados centros de salud del suministro eléctrico indispensable para mantener la cadena de frío y asegurar el funcionamiento de los equipos en la sala de emergencia y en la farmacia. Es importante mencionar que el proyecto también contó con el apoyo del Gobierno Regional de Piura, el cual cofinanció la compra de baterías.

El primer proyecto que entrará en funcionamiento será el Centro de Salud José Abelardo Quiñones de Talara, cuya inauguración está prevista para este 17 de agosto. Por su parte, el proyecto de Suyo empezará en septiembre de este año y finalizará en agosto de 2024, mientras que el proyecto en el Centro de Salud de Buenos Aires se ejecutará entre septiembre de 2024 y agosto de 2025. En total, las iniciativas tienen previsto beneficiar a más de 24 mil personas.

“En Indeco by Nexans, creemos firmemente en el poder transformador de la energía, y es por ello que no podríamos estar más felices al conocer que este año son 2 ONG’s en Perú las que recibirán los fondos para llevar a cabo proyectos de acceso a energía en Lima y el norte del país, demostrando cómo la energía puede mejorar la calidad de vida y abrir oportunidades para un futuro mejor. Estamos comprometidos a seguir contribuyendo al bienestar de aquellos que más lo necesitan mediante iniciativas, como esta, que marcan la diferencia”, comentó Luciana Ormeño, Gerente de Comunicación Corporativa en Sudamérica de Indeco by Nexans.

“En Latinoamérica, millones de personas que habitan en asentamientos informales no cuenta acceso a energía eléctrica de manera regulada; mucho menos a infraestructura que les permita tener zonas iluminadas en la noche en su espacio público, lo que genera situaciones de inseguridad y no permite el disfrute pleno de los vecinos en sus barrios. Gracias al trabajo en conjunto entre la Fundación Nexans y TECHO, cientos de familias de Chile, Perú y Colombia podrán tener acceso a espacios mucho más seguros al interior de sus comunidades, a través de la instalación de más de 150 luminarias alimentadas con energía solar, en 15 comunidades distintas. Con esto, esperamos que vecinos de los barrios puedan aprovechar de una mejor manera sus calles, senderos peatonales, parques y espacios comunitarios en todo momento y tengan un hábitat mucho más digno”, cuenta Daniel Ortiz, Coordinador de Áreas Sociales de TECHO Internacional.

Por su parte Andrés Bustamante, Director de Marketing y Relaciones Públicas de EcoSwell, sostuvo que “la implementación de paneles solares en los centros de salud de Suyo y Buenos Aires, en Piura, marca un paso significativo hacia un futuro más sostenible y accesible para nuestras comunidades. Esta iniciativa no solo fortalecerá la resiliencia energética de estas áreas cruciales, sino que también tendrá un impacto directo en la calidad de vida de los pobladores. Estamos comprometidos con el cambio positivo que esta tecnología traerá, brindando servicios de salud confiables y mejorando la infraestructura en beneficio de quienes más lo necesitan.”