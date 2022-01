Indira Jáuregui era antivacunas, pero tras pasar 18 días internada junto a su familia por a causa del Covid-19 cambió radicalmente su forma de pensar. La mujer de 49 años sobrevivió tras estar conectada al oxígeno, mientras creía que no podría recuperarse.

“Para mí fue como enfrentarme a la muerte. Estaba boca abajo y me puse a pensar en mi vida. Pensé en lo que no hice y en lo que debí hacer”, contó Indira Jáuregui a la BBC. “Me puse a pensar en mi familia, en el tiempo que no pasé con mi familia por estar trabajando. Pensé en los abrazos que no di, en las llamadas que no hice”, reflexionó.

Los hospitales estaban colapsados e Indira tuvo que ser internada en la Villa Panamericana. Llegó para recibir atención junto a su madre de 72 años, a su hermana, cuñado y sobrino, todos contagiados de Covid-19.

Jáuregui tenía miedo a los potenciales efectos secundarios de la vacunación y tenía una profunda convicción en los métodos de sanación natural, la llevaron a creer que no era necesario vacunarse. Ella es terapeuta alternativa, ha estudiado la técnica japonesa del reiki y trabaja con biomagnetismo, una terapia con imanes.

“Yo era antivacunas porque conocía casos de personas que, antes de que llegara la Covid, se habían vacunado contra otras enfermedades y habían sufrido efectos secundarios. No quise vacunarme cuando hace años atrás apareció el virus del H1N1 y aquí en Perú hicieron campañas de vacunación. Pensaba que, como las vacunas tienen metales pesados, podían causar muchos efectos secundarios. Creo que por ahí viene el miedo. Las vacunas me daban miedo”, resaltó al citado medio.

Indira contó que “todas las publicaciones que salían en las redes, cada una más fantástica que la otra, especialmente esa teoría de que la pandemia era un invento”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Pedro Castillo recibe a sus aliados falseando el registro de visitas de Palacio Además, expresidente Vizcarra se interna en la Villa Panamericana hasta superar infección por COVID-19. También, niños de 5 a 11 años con comorbilidades y de 10 a 11 serán el primer grupo a vacunar contra COVID-19. Y, licitación de litio en Chile enfrenta a gobierno y presidente electo Boric.