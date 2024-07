Un fuerte temblor sorprendió esta tarde a los limeños. El epicentro fue en Cañete. Se registró a las 12:34 p.m. de este feriado 23 de julio.

El presidente Ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, señaló que el movimiento se había sentido fuerte en diversos puntos de Lima. Agregó que se sintió con más intensidad porque fue en la zona costera.

“Cuando el epicentro está muy cerca de la zona costera y a mayor profundidad, significa que el área de percepción del sacudimiento se va a incrementar un poco más de lo frecuentemente ocurre. Por eso, en Lima, lo hemos percibido con bastante intensidad”, explicó en conversación con RPP.

El funcionario recordó a la población que Perú “es un país de sismos”, por lo que debemos estar preparados y prevenidos ante la ocurrencia de movimientos telúricos.

Tavera indicó al noticiero 24 Horas que la población debe mantener la calma frente a un sismo y, además, exhortó a seguir participando de los simulacros así como tener lista la mochila de emergencia.

La profundidad del evento sísmico fue de 50 kilómetros, lo que hizo que se sintiera como un fuerte remezón en la capital peruana. Hasta el momento, no se han registrado daños materiales ni personas heridas por el movimiento telúrico.

Hidrografía del Perú informó que no hay ninguna alerta de tsunami tras el sismo de esta tarde.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2024-0492

Fecha y Hora Local: 23/07/2024 12:34:55

Magnitud: 4.8 Profundidad: 50km

Latitud: -12.58 Longitud: -76.86

Intensidad: IV Chilca Referencia: 15 km al SO de Chilca, Cañete - Lima





Mochila de emergencia: ¿Qué debe incluir?

La mochila de emergencia resulta indispensable para prevenir cualquier desastre, por lo que debe incluir artículos de primera necesidad para cuidar a todos los integrantes de la familia. A continuación, conoce cuáles son los imprescindibles.

Con las últimas tecnologías que alertan los sismos o distintos desastres naturales, no hay excusa para no estar preparados. Por ello, la mochila de emergencia debe estar equipada, en primer lugar, con alimentos no perecibles, dinero, un botiquín, agua, artículos específicos para bebés (de ser el caso) y una radio portátil.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda que la mochila tenga un peso aproximado de 8 kilogramos y contar con bolsillos laterales, frontales e internos. Asimismo, señala que los artículos que incluye deben renovarse según las fechas de caducidad de ellos.

Además, se considera vital los artículos de comunicación y tecnología, como un teléfono de reserva, audífonos de cable, una libreta y lapiceros, pilas, silbatos, una batería externa o dispositivo de carga inalámbrica y cables USB de múltiples conexiones, según la misma institución.

