Fuego cruzado rompe relación entre bomberos y su intendente

No solo en los poderes del Estado hay enfrentamientos que incendian la pradera. En los bomberos también las cosas arden y el conflicto se aviva cada día más.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) acusa a su intendente, Charles Hallenbeck , de realizar un trabajo “sumamente ineficiente”, mientras que, desde el otro lado, la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú (INBP) advierte que esta imputación solo se trataría de una jugada para desviar la atención de la sentencia judicial al actual comandante general del CGBVP, Andrés Ángeles , que se revisará este 7 de agosto en la Corte Suprema.

El 15 de julio de este año, Ángeles envió una carta al ministro del Interior, Carlos Morán, en que solicita que echen al intendente. Dicho documento fue suscrito por 24 oficiales generales de Lima.

¿Qué es la Intendencia?

La INBP es una entidad adscrita al Mininter, creada por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski el 8 de diciembre de 2016. Este órgano se fundó para administrar el dinero que el Estado entrega al CGBVP, pues los bomberos, según sus propias autoridades, no son especialistas en licitaciones ni compras, sino en apagar incendios y controlar emergencias.

Según la norma, la función de la INBP es “proporcionar, conforme al presupuesto institucional, los bienes y servicios necesarios que requiera el CGBVP para el cumplimiento de sus funciones, es decir, comprar las cosas y adquirir los servicios que los bomberos necesitan”.

En comunicación con Perú21, el inspector general del CGBVP, Duilio Nicolini, explicó que una de las razones de la solicitud de remoción del intendente es la baja ejecución del presupuesto, a pesar de todas las carencias de los bomberos.

Según el Portal de Transparencia del Ministerio de Economía , el INBP solo ha gastado, a la fecha, el 27.6% de su presupuesto anual.

Además, Nicolini precisó que hasta el 23 de julio, solo en las comandancias de Lima y Callao, había 151 unidades inoperativas de un total de 317.

Otro aspecto mencionado en la carta enviada a Morán es la compra de 40 unidades de rescate tipo III, nivel mediano. Sobre esta adquisición, el inspector dijo que no había sido solicitada por el CGBVP.

“No vamos a recibir esas unidades porque no nos vamos a convertir en cómplices. Esas son camionetas pick up que cargan máximo una tonelada, pero las sobrecargan con equipos de dos toneladas y media. ¿Entonces qué pasa? Esas unidades no aguantan y por eso se van a convertir en unidades auxiliares o taxis. Nosotros necesitamos ambulancias, autobombas, unidades de rescate pesadas para llevar más equipos”, sostuvo.

El inspector aseguró que desde fines de 2017 entregaron a la Intendencia las especificaciones técnicas para la compra de equipos de protección personal y equipos de respiración autónoma , lo cual consideran una prioridad, pero hasta ahora no los adquieren.

Sentencia para Ángeles

Desde la Intendencia afirman que el Mininter formó un grupo de trabajo en el que se ha presentado la situación, los problemas que afronta y sobre todo las propuestas de solución para mejorar el trabajo de la Intendencia.

“Llegaremos a diciembre con una ejecución del 85% del presupuesto, pero el CGBVP no ha presentado ninguna propuesta”, indicaron.

Fuentes allegadas a Hallenbeck señalan que estas acusaciones son un distractor del problema legal del comandante general. La Corte Superior de Justicia de Lima condenó a Andrés Ángeles a cuatro años de cárcel suspendida por el delito contra la administración pública en agravio de los bomberos. Además, ordenó su inhabilitación durante seis meses de cualquier función del CGBVP. Pero el comandante continúa en su puesto.

El próximo 7 de agosto la Corte Suprema tendrá que decidir si confirma o no la sentencia a Ángeles por contratar a la empresa de su cuñado por la suma de S/582,987 para que haga mantenimiento a los vehículos de los bomberos.

TENGA EN CUENTA

- El actual intendente, Charles Hallenbeck, es militante del Partido Político Contigo –antes Peruanos por el Kambio (PPK)– desde el 2 de noviembre de 2015.

- Hallenbeck fue designado titular de la Intendencia Nacional el 23 de noviembre de 2018.

- El comandante general, Andrés Ángeles, emitió 121 órdenes de servicio a favor de la empresa de su cuñado en 2010.

- La defensa legal de Ángeles argumentó que su patrocinado es inocente porque no había impedimento en las contrataciones de 2010, debido a que todas fueron por montos menores a 3 UIT.

- Los peritos judiciales revelaron que hubo una sobrevaloración total de S/13,003 entre todas las órdenes de servicio con las empresas implicadas. Asimismo, que hubo servicios iguales por los que se pagó montos diferentes.

- El intendente Charles Hallenbeck espera la autorización del Mininter para poder declarar abiertamente a Perú21 y responder cada una de las acusaciones que hacen todas las semanas las altas autoridades del CGBVP.