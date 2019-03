Con carácter y fortaleza Magaly Ramírez Ramírez (47) ha salido airosa de todas las pruebas que le ha puesto la vida. Sin embargo, la más difícil de todas llegó hace cuatro meses, cuando le diagnosticaron leucemia a su único hijo de tan solo siete años. “Me duele demasiado ver cómo le pinchan en el hospital, pero en frente de mi hijo estoy prohibida de derrumbarme”, nos cuenta.

“Soy como un pulpo. Saliendo del trabajo voy de frente a verlo al hospital, que prácticamente ya se ha convertido en mi segundo hogar. También tengo que arreglármela para ir a cuidar a mi madre de 75 años, que está sola en la casa”, nos dice entre lágrimas.

Magaly ha sabido sobreponerse a todos los obstáculos que le ha puesto la vida.

A los dos años le detectaron poliomielitis y desde allí no puede caminar con normalidad. “La mayor parte del tiempo estoy en silla de ruedas. Otras veces ando en muletas”. Sin embargo, esto no le impidió que desde hace 15 años sea considerada una de las más queridas y experimentadas mujeres del Serenazgo de la Municipalidad de Lima. “He aprendido a lidiar con distintos caracteres. Hay personas que son explosiva, otras depresivas. Pero lo que más me gusta es ayudar a la gente”, afirmó.

Una de las pruebas de su gran vocación de servicio la dio en el 2012. Esta valiente mujer evitó que una joven se suicide, cuando estaba a punto de aventarse desde el segundo piso de su balcón. “Iba por la plaza Francia y la chica, que estaba bajo los efectos de sustancias tóxicas, ya tenía el cuerpo afuera. Quedé impactada, pero llamé rápidamente a mi equipo y pudimos rescatarla”.

Por su calidad como ser humano y su eficiente labor, Magaly fue una de las siete mujeres homenajeadas por el alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, en el evento Premio Lima 2019. En medio de los incansables aplausos de sus compañeras de labor, recibió un diploma y una placa de reconocimiento.