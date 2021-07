El presidente Francisco Sagasti consideró que es “absolutamente innecesaria” una nueva ley de medios de comunicación en el Perú, tal como lo planteó el partido Perú Posible.

En diálogo con ATV, el mandatario remarcó que las personas deben ser “tolerantes” con la “prensa libre”, no obstante, cuestionó a los medios de comunicación que difunden “noticias falsas”, pero remarcó que esos casos deben resolverse “sin tener que recurrir a leyes”, ya que “hay otros mecanismos” y que le corresponde a la ciudadanía “repudiar” esos actos.

“Yo creo que es absolutamente innecesaria (una nueva ley de medios de comunicación), yo creo que uno tiene ser tolerante hasta de la prensa libre, siempre y cuando no se difame, no se difundan noticias falsas, no se mienta y no se engañe”, expresó.

“La libertad de opinión está garantizada y debe permanecer siempre. La libertad de mentir, engañar y actuar hipócritamente no existe en ninguna regla ni en ningún código de nuestro país o en ninguna parte”, agregó.

El pasado 4 de julio, el partido Perú Libre sugirió una nueva ley de medio tras la difusión de un informe periodístico sobre el financiamiento de la campaña de Pedro Castillo.

