Un humilde taxista de 68 años se amaneció en las afueras del Banco de la Nación con la esperanza de recibir la devolución de sus aportes al Fondo Nacional de Vivienda ( Fonavi ), ente al que aportó por más de 12 años, sin imaginar que solo recibiría 46 soles.

“12 años de servicio y solo recibo 46 soles. Trabajé 12 años, me siento impotente, utilizado por esta gente vulnerable, todos los días, todas las noches haciendo largas colas para esto. Es un insulto, es un maltrato a la población vulnerable, hay gente que se ha dedicado para lograr esto, pero es negativo”, refirió el adulto mayor a las cámaras de Latina

“Con mi dinero han trabajado. Es la primera vez que yo cobro. Estoy quebrado, he hecho mi cola, me he amanecido, no tiene sentido. Mira el resultado, en el Banco de la Nación me dicen que reclame a Fonavi (...) Necesito que esto sea público y que no sigan maltratando a los viejitos”, agregó.

Con total indignación, el señor mencionó que esperaba recibir alrededor de 6 mil soles, pero se llevó una ingrata sorpresa al obtener menos de 50 soles. Según refirió el afectado, la empresa que aportó a nombre del trabajador no está considerando, “el aporte del trabajador correspondía prácticamente más de 20 mil soles”.





