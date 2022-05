ACTUALIZACIÓN 23/07/2015 11:30 AMLas agencias del Banco de la Nación han atendido, hasta las 10 a.m., a unos 13 mil fonavistas que integran la tercera lista de beneficiarios del desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), con lo cual se ha devuelto más de S/.20 millones, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

NOTA ORIGINALEl 10% de los ex aportantes al Fonavi incluidos en el tercer grupo de beneficiarios ya cobró su dinero hasta las 9 a.m. en el Banco de la Nación, informó Canal N. Se trata de unos 2,800 fonavistas que esperaron este beneficio por varios años.

En este tercer bloque de beneficiarios se encuentran más de 80 mil personas, ellos solo deben mostrar su DNI en el mencionado banco para hacer efectivo el cobro. Dentro de los locales de la entidad financiera hay una cola preferencial para las personas mayores de edad.

Lamentablemente aún persiste la desinformación entre los beneficiarios, puesto que varios de ellos no tienen idea de como verificar si se encuentran dentro del tercer grupo que hoy está cobrando.

Para saber eso uno debe ingresar a la página web www.fonavi-st.gob.pe. Luego de entrar, tendrán que colocar el número de DNI del ex aportante. Además, escribir el captcha (imagen de seguridad) que se indica.

Para conocer mayores detalles del padrón, los ex fonavistas también pueden comunicarse al teléfono 317-8888, en el horario de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., y los sábados de 9 a.m. a 12:30 p.m.

DATOExisten 24 sedes del Banco de la Nación en Lima. Estas han ampliado su horario de atención, en lugar de abrir a las 8 a.m lo hicieron a las 7 am.