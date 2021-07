No se trata solo de echarles agua. Pero quizás se tiene que ver a una planta morir para descubrirlo o de pronto tener una conversa con Julio Guío, ingeniero agrónomo, señor de los jardines, amantes de las plantas, admirador de las flores.

“Cuidar no es regar de vez en cuando. Hay que podar, fumigar y darles su espacio y tiempo”, dice el ingeniero agrónomo que nació en Huaraz y que fue gerente de producción de la primera empresa exportadora de flores de Perú de Peter Ullrich, quien se vio obligado a fines de los 80 a dejar el país por el terrorismo que obligaba a pagar cupos y amenazaba a sus transportistas. Julio miró el mercado, y siguió trabajando hasta encontrar su destino: Viveros Jardines del Perú.

La pasión de Julio Guío, serena y reflexiva, puede cumplir desde los más pequeños hasta curiosos y extravagantes deseos. Todo depende del suelo.

En su opinión, recién se está “valorando nuestras flores y plantas en el país”.

¿Cómo empezó en el mundo de la jardinería?

Soy ingeniero agrónomo y desde que salí de la universidad me dediqué al cultivo de plantas para flores de corte en la empresa exportadora de flores Esmeralda de Peter Ulrich, allá por 1985. Un ingeniero agrónomo no lleva ni por asomo un curso lectivo en ese rubro. Pero en Huaraz -donde nací- se presenta la oportunidad de postular a la empresa. Gano un concurso y comienzo a laborar allí. Me quedé casi diez años, viajé a Holanda, Alemania y Colombia, aprendí mucho. La floricultura es la top de la agronomía, lo último en la especialización de los agrónomos. Hay que diferenciar la floristería de la floricultura: la primera es el arte de hacer arreglos florales con flores de corte; y la segunda es el cultivo y producción de plantas y flores.

¿Usted regala flores siempre?

Sí, regalo flores, regalo plantas.

¿Cómo es el mercado de flores en el Perú?

Hubo un retroceso por la época del terrorismo cuando empezaron a cobrar cupos en el transporte de las flores de corte que vienen en cajas y camiones refrigerados para el aeropuerto. Si no pagaban, incendiaban el carro o mataban al chofer. La empresa decidió no pagar y cerrar. El dueño me invitó a Costa Rica, pero decidí quedarme en el Perú y trabajar en Vivero Los Inkas.

¿Su actual competencia?

Es una competencia sana. Fui gerente de producción durante siete años. En esa época me dijeron que podía trabajar en mis horas libres haciendo jardines y mantenimiento, y resulta que ganaba más como independiente. Eran los 90, Lima comienza a crecer, con casas de campo, residencias grandes, y urbanizaciones. Eso hace despegar la jardinería profesional. Decidí separarme de la compañía, vendí mis terrenos de Huaraz y compré 30 mil metros cuadrados en Lurín. Vi que esto tenía futuro y además me gustaba, me gusta.

¿Tener un jardín es a veces un lujo?

Hace 30 años lo era y era símbolo de lujo, abolencia. Las casonas tenían jardines grandes y medianos. Hoy, con los edificios multifamiliares, se han creado nuevas necesidades.

A pesar de la falta de espacio.

Sí. La necesidad de meter la naturaleza en el espacio donde uno se encuentra. Es la búsqueda del verde, algo que impulsa los jardines verticales, y hasta el forrado de paredes con plantas. El hombre siempre ha buscado estar en contacto con la naturaleza verde, y alejarse de los desiertos. El hombre busca valles, ríos, lagunas. Y si no tiene un jardín amplio opta por las jardineras pequeñas, las macetas.

Y en estos tiempos de pandemia, muchos se han acercado nuevamente a las plantas o han descubierto una pasión por su cuidado.

Así es. Quizás porque en el subconsciente siempre está el campo, la naturaleza. Y en estos tiempos de confinamiento muchos han buscado el contacto con ese subconsciente. Muchos han optado por tener plantas aromáticas en casa como el tomillo, el perejil, romero… Me ha tocado ahora hacer jardineras completas de lechugas y cebollines. Hay señores que tienen jardines grandes y han pensado en dedicar un espacio a los tomates, o a este tipo de plantas.

¿En Tarma están las mejores flores del país?

Tarma siempre se ha caracterizado por tener las flores que han llegado a Lima, de Tarma siempre han salido flores para Lima, y para el Perú en general. Tiene un gran clima. Tarma sigue siendo el lugar de flores para la comercialización nacional pero para la exportación hasta ahora sigue siendo la zona del Callejón de Huaylas. En Caraz se ha tecnificado la producción de plantas de corte en busca de calidad.

¿Cómo va la exportación de flores?

No como antes, pero sacamos al mundo claveles, lirios, rosas.

¿Qué caracteriza a las flores que crecen en el Perú?

Tenemos todo lo que el mundo produce gracias a la sierra, selva y costa. Exportamos hasta orquídeas. Lo peculiar de las flores en el Perú es la intensidad del color. Por eso nos prefieren. Las horas sol que tenemos nos permiten esa singularidad.

¿La rosa sigue siendo la favorita de la gente?

La reina de las flores es la rosa.

Las flores son solo de primavera…

Es la mejor estación… En invierno duermen.

¿Las alstroemerias también son muy populares?

Su nombre científico es alstroemeria. Los holandeses se las llevaron sabe dios cómo, y las convirtieron en peruvian lili, la alstroemeria peruviana. Han creado una diversidad por variedades genéticas, y las hay de color rosa, rojas, amarillas, rosadas, violáceas.. No hay flor difícil de mantener si se trabaja en el suelo.

AUTOFICHA

“Soy ingeniero agrónomo de profesión, especializado en jardinería y floricultura de exportación. Entre los años 1981 y 1987 fui gerente de producción de la primera empresa exportadora de flores de Peter Ullrich en Caraz, Áncash”.

“Cuando nosotros hacemos un jardín siempre tenemos que pensar en las plantas que van a tener éxito en ese terreno. Los agrónomos conocemos el clima y el suelo, y trabajamos en eso. Si quieres hortensias aquí (en Chorrillos), como pidió mi esposa, lo puedes tener si preparas el suelo”.

“He recorrido medio mundo mirando jardines. Cada uno puede tener su peculiaridad e historia, pero lo más increíble lo he visto en Versalles, en Francia. En su estilo barroco clásico es uno de los más hermosos, pero el jardín inglés moderno de detalles arquitectónicos es precioso”.