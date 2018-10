Fiscalía no hace una investigación profunda sobre el caso Sodalicio

La noche del 20 de noviembre de 2001 fue la primera vez en que –gracias a un reportaje periodístico emitido en el programa Entre líneas de Canal N, que conducía y dirigía Cecilia Valenzuela , actual directora de este diario– salieron a la luz los casos de presuntos abusos que se cometían al interior del Sodalicio de Vida Cristiana .

Este importante material fílmico describía cómo la citada institución religiosa captaba a menores de edad, a los que terminaba alejando de sus familias.

“Cuando hicimos el reportaje, vimos a los jóvenes quebrados y dañados emocionalmente. Mi conclusión fue que (el Sodalicio) necesitaba subyugar las mentes de estos jóvenes, captarlos con mentiras. Ya no era una organización religiosa, sino una organización criminal, una secta fanática, una sarta de pederastas”, señaló Cecilia Valenzuela.

Tras la denuncia periodística, contó que comenzó a recibir amenazas. “Nosotros tuvimos una cantidad de presiones infames, desde llamadas de teléfono a los dueños de la empresa televisiva, llamadas a mi familia, nos lanzaban maldiciones. Yo soy creyente, creo en Dios, profeso la fe católica, pero cualquier fanatismo, destruir las vidas de jóvenes en nombre de Dios es imperdonable”, indicó.

JUSTICIA QUE TARDA



Han transcurrido casi dos décadas de esta valiosa denuncia y el Ministerio Público aún no ha realizado una investigación profunda del caso. Esto pese a la existencia de más de 30 testimonios de ex sodalites, quienes han contado sobre los abusos físicos, sexuales y psicológicos de los que, presuntamente, eran víctimas dentro del Sodalicio.

Estos testimonios fueron revelados en el libro Mitad monjes, mitad soldados, publicado en octubre de 2015 por el periodista Pedro Salinas, con la colaboración de la también comunicadora Paola Ugaz.

Tras la citada publicación, la Fiscalía abrió una investigación contra Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicio. Sin embargo, lejos de efectuar alguna acusación contra los responsables, el 13 de enero de 2017, la fiscal María del Pilar Peralta Ramírez, titular de la 26° Fiscalía Provincial Penal de Lima, archivó la denuncia, aunque luego el caso fue reabierto por otra fiscalía.

En ese momento, Peralta Ramírez aseguró que “ninguna de las víctimas se acercó a declarar o brindar las pruebas necesarias para llevar la denuncia a un tribunal”.

A raíz de esto, congresistas como Alberto de Belaunde impulsaron la creación de la comisión investigadora de casos de abuso sexual contra menores en instituciones públicas y privadas, la misma que el viernes 19 de octubre invitó a los periodistas Cecilia Valenzuela, Pedro Salinas y Paola Ugaz para que dieran alcances sobre sus investigaciones.

Ellos fueron recibidos por el citado parlamentario, así como por los legisladores Gilmer Trujillo y Ana María Choquehuanca. En la sesión, Cecilia Valenzuela dijo que luego de que hizo la denuncia, “nadie me pidió el reportaje, ni la Fiscalía, ni un congresista. Al contrario, fue difícil sacarlo y propalarlo”.

Por su parte, Paola Ugaz contó sobre las presiones que sufrieron antes de publicar el citado libro. “Estábamos a punto de publicar el libro y nos dimos con la sorpresa de que todos nuestros correos estaban hackeados, nuestras llamadas telefónicas se cortaban de la nada, fue terrible”, sostuvo.

Además, catalogó al Sodalicio como una organización homófoba, misógina y racista. “Han pasado tres años desde que hemos sacado el libro y no ha pasado nada. Nuestras autoridades, salvo esta comisión, se han quedado como mirando desde el balcón lo que ha pasado. Se tiene que investigar más allá de esta comisión”, manifestó.

Finalmente, el periodista Pedro Salinas contó cómo fue captado por el Sodalicio. “Estaba en el colegio. Se me acercaron, se hicieron mis amigos y poco a poco me fueron alejando de mis amistades, de mi familia. Figari me hizo creer que mi padre me había abandonado”, sostuvo.

SABÍA QUE



- El Sodalicio de Vida Cristiana se fundó el 8 de diciembre de 1971. Hoy cuenta con más de 20 mil seguidores en 25 países. Esta organización fue reconocida oficialmente por el papa Juan Pablo II en 1997.



- Tras ser acusado de haber cometido presuntos abusos sexuales dentro del Sodalicio, Luis Figari quedó recluido en una vivienda en Roma, Italia, por disposición del Vaticano.



- El 14 de diciembre de 2017, la fiscal María León Pizarro pidió prisión preventiva para Figari por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir y lesiones psicológicas graves. Aún se espera la audiencia para definir la situación legal de Figari.



- En octubre de 2016, Alessandro Moroni, el actual superior general del Sodalicio, aseguró que las víctimas “sí existen”. Esto luego de que Figari sostuviera que es “totalmente inocente”.



- Los congresistas Miguel Castro, Juan Carlo Yuyes, Gloria Montenegro y Úrsula Letona, quienes conforman la comisión investigadora de casos de abuso sexual contra menores, el viernes último no asistieron a la sesión convocada por el parlamentario Alberto de Belaunde.