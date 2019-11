Ni sus etapas de embarazo ni el nacimiento de sus dos hijos –uno de ellos de 7 años y el otro de apenas dos meses– fueron impedimento para que su pareja la golpeara constantemente de forma brutal. Carmen tiene 25 años y tres medidas de protección a su favor, las que han sido letra muerta. La semana pasada presentó una cuarta denuncia. Ahora, ella solo espera que lo detengan para, así, evitar convertirse en una víctima más de feminicidio en el país, donde –en lo que va del año– ya suman 148 casos.

“‘Si no eres mía, no eres de nadie. Yo soy loco, te mato a ti y a mis hijos’, me dijo en un ataque de celos cuando rompió mi celular y me golpeó. Por eso, lo denuncié por cuarta vez y me fui a la casa de mi mamá... No quiero estar ahí cuando le llegue la notificación. Debo salvar a mis hijos”, contó la joven a Perú21.

Su caso encajaría en el perfil de las 640 mujeres que, actualmente, están en riesgo de ser asesinadas por sus parejas o exparejas. Esta es una alarmante cifra que ha sido revelada por el Ministerio Público.

La Fiscalía señaló, además, que en los últimos 10 años –del 2009 a setiembre de 2019– 1,277 mujeres murieron a manos del machismo en nuestro país. De ellas, entre el 25% (319) y el 35% (446) había denunciado a su agresor.

Estas potenciales víctimas de feminicidio están registradas con nombres y apellidos en un programa que busca salvarlas, explicó a este diario la fiscal suprema provisional María Isabel del Rosario Sokolich Alva, quien preside la Comisión de Trabajo para el Abordaje de la Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar.

“El plan piloto Estrategia 360 parte de una premisa de identificar a aquellas que han denunciado –tres o más veces– hechos de violencia. Hemos registrado 640 potenciales víctimas de feminicidio en los 34 distritos fiscales del país”, detalló en el marco de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es hoy.

Otro de los aspectos importantes para clasificarlas es su nivel de vulnerabilidad y el grado de peligrosidad del agresor. Y es que a 423 de estas mujeres, entre 2018 y lo que va de este año, ya las han intentado matar.

Con este mapeo, el siguiente paso es ejecutar un plan articulado con las diferentes áreas del Ministerio Público. Este contempla visitar a las víctimas, conversar con los agresores y hacer seguimiento al caso para ver si la respuesta del sistema fiscal es adecuada. También se trabajará de manera coordinada con el Poder Judicial, facultado a dictar las detenciones preliminares, preventivas, así como las condenas contra los agresores. Asimismo, son los jueces quienes dictan las medidas de protección a favor de las víctimas.

PODRÍAN SER MÁS

Por su parte, Nancy Tolentino, directora ejecutiva del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer, indicó que el haber identificado a 640 posibles víctimas de feminicidio es una data importante, pero subrayó que sería valioso poder acudir donde las víctimas y llevarlas a las casas refugios (15 en todo el país). “Pienso que hay muchas más mujeres en riesgo”, añadió.

Resaltó que, además de la atención a las víctimas en los Centros de Emergencia Mujer, vienen trabajando con hombres agresores. Esto es parte de una política de prevención que tiene como propósito mantener con vida a más mujeres como Carmen.





DATOS

-La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer aseguran que no hay voluntad en la mayoría de los gobiernos locales y regionales en la lucha contra la violencia. Una muestra de ello es la falta de implementación de los refugios temporales.

- Para 2020, el Gobierno ha destinado S/572 millones para la lucha contra la violencia a la mujer, lo que, según el Ministerio Público y la Defensoría, resulta insuficiente.