La fiscal Zoila Tapia Medina, dispuso formalizar una investigación preliminar contra el seudocómico Jefferson Prince Vásquez Díaz por el presunto delito de apología a la violencia contra la mujer.

Esto en respuesta a la petición del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que calificó el acto como “apología de la violencia contra la mujer y el machismo extendido que trata de justificarla”.

“La Fiscal Zoila Tapia Medina, de la 55° Fiscalía Provincial Penal de Lima, abrió #InvestigaciónPreliminar en contra del cómico ambulante Jefferson Prince Vásquez Díaz por el presunto delito de apología al delito de #ViolenciaContraLaMujer”, anunció la Fiscalía vía Twitter.

#LOÚLTIMO | La Fiscal Zoila Tapia Medina, de la 55° Fiscalía Provincial Penal de Lima, abrió #InvestigaciónPreliminar en contra del cómico ambulante, Jefferson Prince Vásquez Díaz, por el presunto delito de apología al delito de #ViolenciaContraLaMujer. (1/2) pic.twitter.com/AJ1pWGrp3h — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 8 de noviembre de 2018

“La investigación preliminar responde a las denuncias recibidas tras la difusión de video de una presentación donde el cómico ambulante alude a casos de feminicidio, violaciones sexuales y agresiones contra las mujeres en el Perú”, fue el siguiente mensaje de la Fiscalía.

#LOÚLTIMO | La #InvestigaciónPreliminar responde a las denuncias recibidas tras la difusión de video de una presentación donde el cómico ambulante alude a casos de #Feminicidio, violaciones sexuales y agresiones contra las mujeres en el Perú. (2/2) https://t.co/g1EiOa6XOj — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 8 de noviembre de 2018

El seudocomediante identificado como Jefferson Prince Vásquez Díaz se volvió viral en redes sociales tras hacer apología a la violación sexual y a la violencia contra la mujer en sus supuestos actos que realiza en la Alameda del Rímac.

En el video, Vásquez aparece cuestionando a Lady Guillén y su programa de televisión que, precisamente, ayuda a mujeres víctimas de violencia.

“Estas mujeres quieren dominar todo por culpa de esa c*** de Lady Guillén que sacó su 'Ni una Menos'. Ahora ya se agrandan, ya no les puedes ni gritar a estas enfermas... Oye no le puedes ni mandar un piropo, están más protegidas que nosotros. Tú le mandas un piropo ya es acoso sexual, solamente por j*** en la calle si está con un pantalón pegado, 12 años preso. Mejor la violo y queda en diez", fue el mensaje de Vásquez Díaz en un ensalzamiento al machismo.