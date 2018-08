Fiscal libera a taxista que violó a su pasajera

Indignante. Tenía en sus manos los resultados del médico legista que confirmaban un caso de abuso sexual y, es más, el violador ya había confesado. Sin embargo, esto no fue suficiente para la fiscal Susana Cuentas Jara, de la 54 Fiscalía Penal de Lima, quien dejó en libertad al depravado, un taxista que secuestró y ultrajó a una joven de 21 años.

Este es un nuevo caso que demuestra la grave crisis del sistema de justicia en nuestro país. La madrugada del sábado, la joven y un amigo salieron de un concierto en el Estadio Monumental.

Se dirigieron hasta la avenida Javier Prado, en La Molina, donde solicitaron un taxista mediante el aplicativo Taxi Beat. A los pocos minutos, llegó el conductor Alan Alberto Galván Envasco.

“Pese al informe del médico legista, la fiscal solo se basó en el principio de inocencia del investigado”.

Aland Chávez

Abogado de la víctima

Este llevó primero al amigo y luego enrumbó hacia el distrito de San Miguel. Cuando estaba por las inmediaciones del Parque de las Leyendas, el taxista amenazó a su pasajera y la ultrajó sexualmente. Luego la abandonó.

La denuncia fue presentada en la comisaría de la zona y, tras un rápido operativo, la Policía capturó al violador en su vivienda de Villa María del Triunfo. Horas después, en la dependencia policial, el depravado reconoció haber violado a su pasajera.

Con su versión y los resultados del médico legista –que confirmaban el abuso sexual–, los policías pusieron a Alan Galván a disposición de la 54 Fiscalía Penal de Lima. Así, el caso pasó a manos de la fiscal Susana Cuentas.

VIOLADOR AL ACECHO

Aunque parezca increíble, pese a las pruebas en contra del taxista, la citada fiscal – la noche del lunes– le dio comparecencia restringida. Es decir, lo devolvió a las calles, donde el depravado es una verdadera amenaza.

“La fiscal me dijo que no había encontrado muchas evidencias. Le dije que ese hombre se iba a fugar, pero ella me contestó que no me preocupe, tenemos su dirección y de todas maneras ese hombre se va adentro”, señaló la indignada madre de la víctima.

Contó que la fiscal alegó “mucho trabajo”. La madre sostuvo que presentaron una denuncia contra la magistrada en la Oficina de Control Interno del Ministerio Público.

Perú21 se comunicó con la oficina de prensa de la citada institución y nos respondieron que el caso era reservado. En tanto, el paradero del taxista es desconocido.



