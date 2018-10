Fiscal denuncia que altos mandos policiales no han mostrado interés en caso 'Los Intocables Ediles'

El fiscal anticorrupción Reynaldo Abia, quien se encuentra a cargo del caso 'Los Intocables Ediles', denunció que los altos mandos de la Policía Nacional no han mostrado interés en prestar un apoyo adecuado para poder investigar a esta organización criminal.

“Se ha solicitado directamente al ministro del Interior que se dé el apoyo, dado la complejidad del caso. Estamos hablando de altos mandos de la Policía, para que se conforme un equipo especial altamente calificado para investigar. Sin embargo, este apoyo no se ha concretado. Están justificando y se alegan muchas situaciones y estoy pensando que no hay una reacción, un apoyo real y concreto para poder investigar y aclarar la situación”, manifestó en RPP Noticias.

Detalló que la Policía Nacional brindó su apoyo para capturar a los presuntos integrantes de la organización criminal en la Municipalidad de La Victoria, pero los problemas empezaron cuando comenzó a descubrir que presuntos altos mandos policiales habrían estado implicados con 'Los Intocables Ediles'.

“Cuando hemos empezado a descubrir algunos actos que van más allá de la municipalidad, presuntos altos mandos de la PNP que habrían protegido a esta presunta organización criminal, yo veo que hay muchos obstáculos y se está dilatando en el apoyo que se ha pedido al mismo ministro del Interior”, explicó el fiscal.

Asimismo, contó que recibió la llamada de un jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y que no tuvo un trato cordial con él.

“Yo ya había concretado el apoyo de unos efectivos policiales para que desde hoy a las 9:00 horas arrancáramos un trabajo coordinado y ya se había hecho un plan de trabajo”, dijo Abia.

“Sin embargo, esto no lo voy a poder llevar a cabo porque como me llamó ayer el jefe de la Diviac, me dio a entender que yo estaba desarticulando su equipo y me estaba llevando una cantidad de efectivos policiales, y que iba a ser un escándalo. Me dijo ‘¡cómo es posible!’, que ‘se iban a enterar todos’. No sé por qué esta persona me tuvo que haber hablado de esa manera”, agregó.