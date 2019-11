Sin duda alguna este fin de semana será de mucho movimiento. Y es que sumado a la gran final de la Copa Libertadores, que se jugará el día sábado 23 en el estadio Monumental de Ate, se suman otros eventos artísticos que acatarán la atención del público limeño. No solo habrá deporte, los conciertos están a la orden del día y hay para todos los gustos.

Como ya se ha mencionado, Ate recibirá a cientos de hinchas del deporte rey, tanto peruanos como extranjeros, que acudirán desde la mañana del sábado para acomodarse en las instalaciones del templo de Universitario de Deportes. Las rutas hacia el Monumental podrían verse congestionadas desde las 9 o 10 de la mañana, ya que la final entre River Plate y Flamengo está pactada para las 3 p.m., pero previo a ello habrá un espectáculo de clausura con artistas invitados como Fito Páez y Sebastián Yatra.

Final de Copa Libertadores. El partido se juega el 23 de noviembre desde las 3 de la tarde en el Monumental. (Foto: Getty)

Para los amantes del rock, y también de la cumbia, Vivo por el Rock 9, el festival de música más grande del Perú, presentará su novena edición este sábado con The Strokes, Slipknot, Interpol y Bullet for My Valentine, entre otras 50 bandas en 4 escenarios.

La cita para disfrutar del rock será desde las 8 de la noche en la Universidad San Marcos en Cercado de Lima. Se espera una gran afluencia de público que llegue para disfrutar de los 4 escenarios en simultáneo, y para ello, deberán tomar las previsiones y llegar a la UNMSM desde aproximadamente 4 p.m.

‘Vivo por el rock’ congrega a más de 20,000 personas. (Facebook Vivo por el rock)

Además, el cantante del género urbano Sebastián Yatra se presentará el sábado 23 desde las 8 de la noche con su gira ‘Yatra Yatra Tour’ en el Plaza Arena Jockey, en Surco. A diferencia de su participación en el pasado festival Barrio Latino, donde compartió escenario con artistas como Becky G y Nicky Jam, esta vez dará un show exclusivamente propio.

Para todos los salseros, desde las 6 de la tarde, el Estadio Nacional presentará ‘Una noche de salsa’ con los exponentes más reconocidos del género. Cabe indicar que las rutas hacia el coloso deportivo pueden presentar congestión desde horas antes al evento, sobre todo en la avenida Arequipa y vías paralelas como Petit Thouars.

Cierra el día un evento deportivo más: Adidas Lima Night Run 2019. Carrera de 7 kilómetros que partirá desde la playa Agua Dulce hasta Chorrillos, pasando por La Herradura. La partida está fijada para las 8 de la noche.

Mapa de ruta Lima Night Run 2019. (Foto: Lima Night Run)

Resguardo policial

Para esta fecha que congrega varios espectáculos, el Ministerio del Interior, encabezado por Carlos Morán, indicó que desplegará a los efectivos para garantizar la seguridad en la final de la Copa Libertadores y para ello utilizará la experiencia de los Juegos Panamericanos. “El ministro del Interior reafirmó el compromiso del Gobierno de brindar todas las garantías de seguridad necesarias para que la final de este importante encuentro deportivo se desarrolle con normalidad en beneficio de los hinchas del fútbol”, publicó el Mininter en su cuenta de Twitter.

Helicópteros y drones se sumarán a unos 4.000 policías para las tareas de resguardo que pondrán en marcha las autoridades peruanas para asegurar una final única sin incidentes de la Copa Libertadores 2019 entre el argentino River Plate y el brasileño Flamengo, el sábado en el estadio Monumental de Lima.

Estos cinco eventos del día sábado movilizarán una importante masa de público por lo que recomendamos tomar las precauciones necesarias si se va a desplazar por algunos de los distritos donde se llevarán a cabo, evitando las zonas de mayor congestionamiento y optando por vías alternas.

Aquí se llevarán a cabo los espectáculos