Aprender a leer es uno de los actos más importantes de nuestra vida. ¿Por qué y para qué hacerlo? La historiadora Carmen Mc Evoy nos emociona con un relato sobre su relación con los libros.

«De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la imaginación» señaló, alguna vez, el notable Jorge Luis Borges para quien el paraíso era un lugar muy parecido a una gran biblioteca, poblada de símbolos por descubrir. Y no estaba equivocado el autor de libros tan inquietantes como La biblioteca de Babel o El libro de arena (“ni el libro ni la arena tienen principio ni fin”) porque la lectura, ese acto solitario, que nos conecta mágicamente con otros seres humanos, nos ayuda a explorar temas existenciales que venimos, desde siempre, pensando en solitario. Ciertamente, en esa humanidad compartida, a través de una palabra decodificada de múltiples maneras, nos consolamos, alegramos e incluso horrorizamos sin siquiera conocernos de manera presencial. Y es así que Umberto Eco entabla una magistral conversación con Borges, en El nombre de la rosa, o la genial Margerite Yourcenar nos introduce al pensamiento, pero también al sentimiento desgarrado de Adriano, enfrentando su muerte inminente (“mi margen de duda no abarca los años, sino los meses”) mientras el emperador nos relata la naturaleza del poder.

Tuve la inmensa suerte de tener un padre lector que me introdujo a los grandes clásicos de la literatura universal —desde Walt Whitman hasta Víctor Hugo— pero también a una serie de lecturas que me develaron algunos de los momentos dramáticos de la historia del Perú. Respecto a lo anterior, siempre recuerdo el impacto que tuvo en mi imaginación de niña, tanto la vida trágica de Fantine, que en Los Miserables entregó la vida por su pequeña Cosette, como también la carta que el general Salaverry le escribió a su esposa Juana, horas antes de ser fusilado, por órdenes del general Santa Cruz, en la plaza de Armas de Arequipa. Eran los días aciagos e inhumanos de la llamada anarquía. Confieso que fue a partir de ese entrañable ritual que me enseñó mi padre, el de leer y luego comentar lo asimilado, que inicié mi pasión por los libros, dejándome llevar a lugares extraordinarios donde conocí personajes, como fue el caso del inquietante Galio Bermúdez, que me ayudaron a entender las zonas oscuras de la condición humana. Recovecos del alma que, también, visité acompañada de otro de mis autores favoritos, Cormac McCarthy, de raíces irlandesas como las mías.

Tal vez debido a que soy profesora universitaria, desde hace tres décadas, que mi relación con los libros es no solo constante sino, también, cariñosa. Hace un rato mientras revisaba mis anaqueles para ver con qué textos contaba para el curso sobre la Revolución Mexicana, que dictaré este semestre, me encontré con esa joya de la literatura, Los de Abajo, escrita por el gran Mariano Azuela. Porque para estimular la imaginación de los jóvenes estudiantes, mientras les propongo un viaje a un pasado, absolutamente desconocido, nada mejor que un relato que los haga vibrar y entender las paradojas y contradicciones de un hecho tan potente como el que cinematográficamente describió Azuela, quien nunca deja de sorprenderme. Y eso mismo ocurre con fuentes primarias bien escogidas. Porque hablando de la lectura y cómo ella afecta la imaginación, se me vienen a la memoria infinidad de tardes de invierno y también de otoño y verano en el Archivo Nacional de Chile, donde leí y catalogué, a lo largo de un año, todo el material que más tarde utilizaría para escribir Guerreros Civilizadores: Sociedad, política y cultura durante la Guerra del Pacífico, que presenté el último sábado en la FIL. Leer en silencio las cartas de los soldados chilenos, algunos de ellos muertos en combate, o los telegramas peruanos clamando por una ayuda que nunca llegó, fue una experiencia formativa que nunca olvidaré. Como tampoco olvidaré el descubrir, en ese mismo archivo, medio millar de cartas del Mariscal Nieto, donde va contando los episodios de lo que el moqueguano llamó “la guerra maldita” y que se lo llevó tempranamente a la tumba.

Y hablando de ello, recuerdo, antes de terminar, esa frase genial de Paul Auster, recientemente fallecido: “Un libro no acabará con la guerra ni podrá alimentar a cien personas, pero puede alimentar las mentes y, a veces, cambiarlas”. Ahora que el Perú atraviesa una crisis estructural de muy larga data, una de las alternativas es sumirse en la desesperación y en una muy entendible indignación. La otra es dejar temporalmente los celulares y emprender un encuentro en soledad con ese otro ser humano con el cual es posible compartir y a veces incluso descubrir tanto la fragilidad como la grandeza humana. Porque, si escogemos bien el texto con el cual dialogar, estimularemos, mediante símbolos, secretos y lecciones por descubrir nuestra imaginación. La recompensa: un crecimiento mental y espiritual, no solo transmisible sino invalorable.

Por qué leo

Reconocer el valor de la lectura en nuestras vidas es un ejercicio justo. Un agradecimiento por tantos descubrimientos, revelaciones, entretenimiento, y sensaciones. Una serie de autores nos responden por qué es necesario leer.

Leer, una salvación

SANDRA LÓPEZ

Directora de Mesa Redonda editorial y librería

Para mí la lectura es y ha sido siempre una tabla de salvación. Desde niña, al reconocerme como una escolar totalmente negada para las matemáticas, supe que leer era lo que me sacaría adelante. Hoy, mucho tiempo después, y a la cabeza de una editorial con más de 18 años de trayectoria, siento que no me equivoqué, y he ido incluso más allá: la lectura ya es no solo una salida, sino también mi forma y estilo de vida. No me concibo fuera de ella ni fuera del mundo del libro. Producir un libro en el contexto peruano es adrenalina pura y pasión. Por supuesto, hacer eso no es posible en solitario, contar con un buen equipo es básico. Por ello me permito mencionar a Diego Bardález, editor general, y a Luzelys Rodríguez, coordinadora editorial, dos personas que se han sumado a mi equipo el último año, y que han logrado expandir los significados de la lectura en mi vida; para así verla también como un acto de confraternidad, como una forma de abrir puertas, y como la manera de pararme en el mundo y saber que el camino, con un libro bajo el brazo, tal vez no sea siempre hermoso, pero sí infinito.

De la pantalla al libro

LUIS LLOSA URQUIDI

Cineasta

Autor de Secretos de un latino en Hollywood (PRH)

Un padre lector y la cercanía familiar a un escritor, convertido con el tiempo en premio nobel de literatura, instalaron los libros en mi vida desde muy joven. He sido siempre un lector ávido, la lectura, sea por necesidad o disfrute, me ha aportado muchas cosas, pero sobre todo creo que ha contribuido a enriquecerme como ser humano, en diversos sentidos. Y ha sido fundamental para el oficio al que me he dedicado la mayor parte de mi vida.

Como productor y director de cine y televisión estoy en constante búsqueda de historias o situaciones interesantes que pueda contar y en ese sentido la lectura es un vehículo imprescindible. Leer novelas, ensayos, crónicas en revistas o periódicos, en Internet, para alimentar la creación de guiones inspirados directamente en esas historias descubiertas o para echar a andar la imaginación a partir de esas lecturas y crear nuevas historias o personajes es esencial.

En pandemia me quedé solo, sin mi familia, y aislado durante varios meses, la lectura fue compañera urgente e imprescindible.

En pandemia nació la idea de escribir un libro autobiográfico en el que contara mi larga trayectoria en el mundo del espectáculo: televisión, cine, teatro, eventos y lo que hemos llamado museos de la imagen, en los que en vez de objetos son escenificaciones audiovisuales las que cuentan la historia.

Leí varias biografías de gente del espectáculo, incluidas las de directores de cine que me sirvieran de referencia para contar mi historia, pero a mi manera. El resultado es el libro Secretos de un Latino en Hollywood que se presentará en la Feria del Libro, julio 29.

Vienen nuevos lectores

NICOLÁS YEROVI

Poeta y periodista

Autor de Monos y Monadas (Planeta)

Por no saber leer ni la esfera de sus relojes Rolex son célebres nuestros gobernantes y, por no saber leer o interpretar ni la franca aversión de sus gobernados, también.

De allí que no saber leer o, sabiéndolo, no practicar la lectura, sea la garantía de una celebridad indeseable: la de un ilustre Don Nadie.

Hay quienes se abisman ante la catástrofe educativa nacional, pero yo, más bien, soy un optimista.

Me explico: considerando que todo el país detesta a la turba de malvivientes iletrados, de ágrafos y de ignorantes que rige nuestros destinos, gracias a una oprobiosa Ley de Elecciones que solo nos permite elegir a los peores de nosotros, yo tengo el convencimiento de que, por oposición a tal burrada y para evitar ser uno de tales buscavidas y mentecatos, se avecina una nueva generación de lectores ávidos e ilustrados que mejore, sustancialmente, los destinos del país,

Entonces seremos testigos de cómo la lectura es, en realidad, un acto de magia.

La lectura como música

HERNANDO TORRES-FERNÁNDEZ

Director del Centro Cultural Inca Garcilaso de la Cancillería y vicepresidente honorario del Hay Festival de Arequipa

Leo, pero sobre todo releo. Me deleita volver a leer pasajes que me emocionaron y, por supuesto, poesía, en voz alta y a solas.

Creo que la buena poesía debe ser sonora para sentir su ritmo y musicalidad. A veces no importa tanto el contenido como la forma.

Además de leer versos, tengo predilección por ciertos géneros, como la novela histórica o las memorias.

Cuesta apartarse de un buen libro. Es el poder de la lectura y el poder del autor, claro. Leer es pensar con el cerebro ajeno, en lugar de con el propio, decía Schopenhauer.

Pero también, en el alud de información en que vivimos, estamos obligados a ser muy selectivos. Goethe decía que hay ciertos libros que parecen escritos no para que se aprenda en ellos, sino para que se sepa que el autor sabía algo.

Hoy más que nunca pienso que para unos la lectura y los libros son obstáculos infranqueables; para otros, escalas infinitas.

Seis novedades editoriales y dos conversatorios de la Organización Educativa Continental en la FIL

Además, la OEC presentará su catálogo completo de publicaciones en el stand 29.

En los más de 25 años de experiencia en la formación de nuevos talentos, la Organización Educativa Continental (OEC) ha producido una vasta oferta de publicaciones académicas y científicas relacionadas con las 29 carreras que promueve. La edición 28° de la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL) es la oportunidad perfecta para conocer más sobre ellas.

Este año, el Fondo Editorial de la OEC presentará seis libros. “No se nace en vano al pie de un volcán”, del fundador de la revista Etiqueta Negra Julio Villanueva Chang, inauguró hace un par de días la serie de presentaciones editoriales. El argumento del libro nos presenta a cinco personajes, distintos entre sí, pero con filosofías de vida y dones especiales.

“Contextos Proyectuales vol. 1. Colección infraestructuras territoriales”, del docente y editor Josep Cargol Noguer, muestra la naturaleza híbrida y polifuncional de las infraestructuras adaptadas y adaptativas al territorio, una investigación paralela con empatía en el desarrollo social, económico y regional. La cita es el martes 23 de julio a las 4 p.m. en el auditorio Clorinda Matto de Turner.

En coedición con Editorial Planeta llega “Generar riqueza y reformar el Estado. Reflexiones de economía y política en torno a los retos actuales del Perú”; el economista Carlos E. Paredes Lanatta presenta 52 artículos sobre economía y política en los que intenta contribuir a una nueva narrativa sobre la generación de riqueza. Su experiencia como presidente del Directorio de Petroperú y como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú le da autoridad para hablar sobre las severas limitaciones que aquejan al Estado peruano en la redistribución económica del país. Va el 24 de julio, a las 8 p.m. en el auditorio Laura Riesco.

El jueves 25 a las 8 p.m. es el turno de “Repensando el Estado en el siglo XXI. Reflexiones sobre la gestión pública y transformación del Estado en el Perú”, de Enrique Cornejo Ramírez. En el auditorio César Vallejo, el autor del libro y exministro de Transportes y Comunicaciones detallará el concepto de lo que él denomina la “disfuncionalidad” del Estado peruano, una condición que explicaría por qué todavía no alcanzamos un desarrollo sostenible en el país. Lo acompañarán Juan Sheput, exministro de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú; y Ántero Flores Araoz, expresidente del Consejo de Ministros del Perú.

“Crecimiento comercial exponencial: Estrategias para alcanzar el éxito comercial en la era digital”, de Igor Zlatar Castrat, es un libro que, a través de ejemplos y consejos, explora la importancia de los valores fundamentales y las habilidades blandas en el éxito comercial y personal. La presentación será el martes 30 de julio, a las 6 p. m. en el auditorio Francisco Izquierdo Ríos.

Para cerrar las presentaciones editoriales, el jueves 1 de agosto, a las 7 p.m. en el auditorio César Vallejo, la educadora María Isabel León compartirá con el público “Cada domingo”, una compilación de las columnas semanales de la autora, publicadas en el diario Correo entre los años 2020 y 2023. Con un estilo ágil y ameno, basado en reflexiones filosóficas y meditaciones sobre la realidad de la vida, narra la coyuntura social, económica y política del Perú.

La UC también ha organizado dos interesantes conversatorios. A propósito de la publicación del libro “Atlas de mastología peruana”, este 24 de julio, a las 8 p.m., se llevará a cabo la charla “Problemática del cáncer de mama en el Perú” en el auditorio Francisco Izquierdo Ríos. Los comentarios estarán a cargo de Mauricio León, cirujano oncólogo y autor del libro; Walter Curioso, vicerrector de Investigación de la Universidad Continental; Henry Gómez, especialista en medicina general y oncológica; y Steffy Gonzalez, médica cirujana.

Finalmente, el 25 de julio, a las 5 p.m., “La pesca en el Perú: Una ruta hacia un futuro próspero y sostenible” ahondará en los principales problemas que acarrea el sector pesca en el Perú a lo largo de sus distintas actividades y pesquerías. En el auditorio Jorge Eduardo Eielson disertarán sobre el tema los coautores del libro homónimo, Carlos Paredes, doctor en Economía por la Universidad de Yale; Mariano Gutiérrez Torero, director científico del Instituto Humboldt de Investigación Marina y Acuícola; y la bióloga Silvana Quinteros Malpartida.

Con esta nutrida agenda, la OEC espera a la ciudadanía hasta el 6 de agosto en el stand 29 de la FIL, una fiesta de conocimientos y libros para compartir.