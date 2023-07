Con motivos de la celebración por Fiestas Patrias, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) compartió los horarios de los servicios de transporte público para Lima y Callao este 28 y 29 de julio.

El Metropolitano funcionará con sus servicios regulares (A, B y C) desde las 5 am hasta las 10 pm, mientras que el servicio Expreso 4 operará de 6 am a 8 pm. Los buses alimentadores transitarán de forma regular hasta las 11 pm. En tanto, el servicio Lechucero circulará de 11:30 pm a 4 am.

Con respecto a la Línea 1 del Metro de Lima, habrán trenes desde las 5:30 am hasta las 10 pm, con un intervalo de paso de 8 a 15 minutos, según la hora.

Los corredores complementarios (Rojo, Morado y Amarillo) operarán con sus servicios habituales de 5 am a 10:30 pm.

El servicio de taxi autorizado funcionará las 24 horas del día y el transporte regular, transitará de 4:30 am hasta la media noche.

La ATU, por su parte, recomendó tomar las precauciones del caso con el fin de evitar inconvenientes en estos días festivos.





